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3 Temmuz Gelinim Mutfakta puan durumuna göre Kıymet, 17 puanla birinci oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
3 Temmuz Gelinim Mutfakta puan durumuna göre Kıymet, 17 puanla birinci oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında heyecan sürerken bugün kim kazandı, birinci gelin hangisi merak edilirken günün puan durumu netleşti. Gelinler bugün Pratik Şeftalili Yaz Pastası yaparken kayınvalideler de tabakları tadarak puanladı. Bugünün puan durumu...

Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı programda gelinler verilen tarifi yaptı. İsimlerin gözükmediği tabaklarda tadım yapılırken kayınvalideler 5'e kadar puanlama yaptı. 1. kim oldu, puan durumu nedir araştırılıyor.

BUGÜN GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM KAZANDI?

3 Temmuz'da yayınlanan bölümde Kıymet, 17 puan alarak günün kazananı oldu. Ardından Damla 11, Başak 6 ve Zeynep 3 puanla devam etti. 

3 Temmuz Gelinim Mutfakta puan durumuna göre Kıymet, 17 puanla birinci oldu - 1. Resim

Gelinler, Pratik Şeftalili Yaz Pastası yaparak en yüksek puanı almayı amaçlarken Nursel Ergin, tarifi şöyle paylaştı:

Bisküvi malzemeleri

125 gram tereyağı

3 yemek kaşığı toz şeker

1 buçuk su bardağı un

Kreması

400 gram labne peyniri

1 su bardağı krema

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı un

2 adet yumurta

1 su bardağı şeker

3 Temmuz Gelinim Mutfakta puan durumuna göre Kıymet, 17 puanla birinci oldu - 2. Resim

GELİNİM MUTFAKTA 3 TEMMUZ PUAN DURUMU

Bugün yayınlanan bölümde kazanan gelin Kıymet olurken ikinci sırada 11 Damla, Başak 6 ve Zeynep 3 puan aldı. Kıymet, 17 puan ile bugünün kazanan ismi oldu. 2 Temmuz günü yayınlanan bölümde ise Damla 19 puan, Zeynep 15, Başak 7 ve Kıymet 5 alarak günü tamamladı.

3 Temmuz Gelinim Mutfakta puan durumuna göre Kıymet, 17 puanla birinci oldu - 3. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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