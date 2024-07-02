2 Temmuz Gelinim Mutfakta'da en yüksek puanı Damla aldı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Temmuz 2024 17:02 - Güncelleme: 2 Temmuz 2024 17:09 - Güncelleme:

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Kanal D ekranlarında yayınlanan programda bugünün kazanan gelini merak edilirken en yüksek puanı alan kişi de araştırıldı. Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı yarışmada her gün bir isim çeyrek altın kazanıyor. Salı günü yayınlanan bölümde kim birinci olduğuna dair araştırma yapılıyor.