2 Temmuz Gelinim Mutfakta'da en yüksek puanı Damla aldı
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kanal D ekranlarında yayınlanan programda bugünün kazanan gelini merak edilirken en yüksek puanı alan kişi de araştırıldı. Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı yarışmada her gün bir isim çeyrek altın kazanıyor. Salı günü yayınlanan bölümde kim birinci olduğuna dair araştırma yapılıyor.
Gelinim Mutfakta'da heyecan devam ederken bugün gelinler Lavaşlı Tavuk Sarma yemeği yaptı. Verilen tarife uygun yapılan tarifin ardından kayınvalideler tadım yaparak puanlama yaptı. 2 Temmuz puan durumu haberimizdedir...
BUGÜN GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM KAZANDI?
Nursel Ergin'in sunduğu programda bugünün kazanan gelini 19 puan ile Damla oldu. Lavaşlı Tavuk Sarma yapan gelinlerin tabakları puanlanırken Damla, en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi oldu.
2 TEMMUZ PUAN DURUMU
Bugün yayınlanan bölümde Damla 19 puan, Zeynep 15, Başak 7 ve Kıymet 5 puan aldı.
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN NE YEMEK YAPILDI?
Bugün ekranlara gelen bölümde yarışmacılar Lavaşlı Tavuk Sarma yaptı. Ergin'in yapılmasını istediği tarif ise şöyle paylaşıldı:
Kaynak: Türkiye Gazetesi