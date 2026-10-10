Gençlerbirliği-Amedspor maçı, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında günün dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor. Ankara’da oynanacak mücadele öncesinde maçın yayın kanalı, başlama saati ve canlı izleme seçenekleri araştırılıyor.

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Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geliyor. Başkent ekibi son haftalardaki puan kayıplarına son vermek isterken Amedspor ise lige yaptığı güçlü başlangıcı sürdürmeyi hedefliyor. İşte, Gençlerbirliği-Amedspor maçı yayın bilgileri...

GENÇLERBİRLİĞİ-AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği-Amedspor karşılaşması beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. beIN SPORTS’un 10 Ekim tarihli maç öncesi yayınında da mücadelenin saat 13.30’da başlayacağı ve canlı yayın adresinin beIN SPORTS 2 olduğu belirtildi.

Karşılaşma, Süper Lig’in 7. haftasında cumartesi günü oynanacak dört maçtan ilki olacak. Gençlerbirliği milli araya 7 puanla 13. sırada girerken Amed Sportif Faaliyetler ise ilk 6 maçta topladığı 13 puanla üst sıralarda yer aldı. Başkent temsilcisi özellikle son üç lig maçındaki yenilgilerin ardından sahasında yeniden çıkış arayacak.

Gençlerbirliği-Amedspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Amedspor maçı yayın bilgileri

GENÇLERBİRLİĞİ-AMEDSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Gençlerbirliği-Amedspor maçı televizyonda beIN SPORTS 2’den takip edilebilecek. Amed Sportif Faaliyetler, ilk 6 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 13 puan topladı. Gençlerbirliği ise sezona Fenerbahçe ve Göztepe galibiyetleriyle başladıktan sonra Erzurumspor FK ile berabere kaldı. Ardından Trabzonspor, Kasımpaşa ve Başakşehir karşılaşmalarından puansız ayrıldı.

Gençlerbirliği-Amedspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Amedspor maçı yayın bilgileri

AMEDSPOR MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler maçı 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 13.30’da başlayacak. Mücadele Ankara’daki Eryaman Stadyumu’nda oynanacak ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçın hakemi Ümit Öztürk olurken yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Kerem İlitangil yapacak.

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