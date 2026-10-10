Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

Gençlerbirliği-Amedspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Amedspor maçı yayın bilgileri

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Gençlerbirliği-Amedspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Amedspor maçı yayın bilgileri
Başlık ResmiGençlerbirliği-Amedspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Amedspor maçı yayın bilgileri

Gençlerbirliği-Amedspor maçı, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında günün dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor. Ankara’da oynanacak mücadele öncesinde maçın yayın kanalı, başlama saati ve canlı izleme seçenekleri araştırılıyor.

Kaydet
|

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geliyor. Başkent ekibi son haftalardaki puan kayıplarına son vermek isterken Amedspor ise lige yaptığı güçlü başlangıcı sürdürmeyi hedefliyor. İşte, Gençlerbirliği-Amedspor maçı yayın bilgileri...

GENÇLERBİRLİĞİ-AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği-Amedspor karşılaşması beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. beIN SPORTS’un 10 Ekim tarihli maç öncesi yayınında da mücadelenin saat 13.30’da başlayacağı ve canlı yayın adresinin beIN SPORTS 2 olduğu belirtildi.

Karşılaşma, Süper Lig’in 7. haftasında cumartesi günü oynanacak dört maçtan ilki olacak. Gençlerbirliği milli araya 7 puanla 13. sırada girerken Amed Sportif Faaliyetler ise ilk 6 maçta topladığı 13 puanla üst sıralarda yer aldı. Başkent temsilcisi özellikle son üç lig maçındaki yenilgilerin ardından sahasında yeniden çıkış arayacak.

Gençlerbirliği-Amedspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Amedspor maçı yayın bilgileri
Başlık ResmiGençlerbirliği-Amedspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Amedspor maçı yayın bilgileri

GENÇLERBİRLİĞİ-AMEDSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Gençlerbirliği-Amedspor maçı televizyonda beIN SPORTS 2’den takip edilebilecek. Amed Sportif Faaliyetler, ilk 6 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 13 puan topladı. Gençlerbirliği ise sezona Fenerbahçe ve Göztepe galibiyetleriyle başladıktan sonra Erzurumspor FK ile berabere kaldı. Ardından Trabzonspor, Kasımpaşa ve Başakşehir karşılaşmalarından puansız ayrıldı.

Gençlerbirliği-Amedspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Amedspor maçı yayın bilgileri
Başlık ResmiGençlerbirliği-Amedspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Amedspor maçı yayın bilgileri

AMEDSPOR MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler maçı 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 13.30’da başlayacak. Mücadele Ankara’daki Eryaman Stadyumu’nda oynanacak ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçın hakemi Ümit Öztürk olurken yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Kerem İlitangil yapacak.

İLGİLİ HABERLER
Bugünkü maçlar 10 Ekim 2026! Hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
HABERLER
Bugünkü maçlar 10 Ekim 2026! Hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Amedspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği-Amedspor maç tarihi
HABERLER
Amedspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği-Amedspor maç tarihi
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.