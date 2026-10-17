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Gençlerbirliği-Galatasaray maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İlk 11'ler belli oldu

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Gençlerbirliği-Galatasaray maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İlk 11'ler belli oldu
Başlık ResmiGençlerbirliği-Galatasaray maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İlk 11ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray, Ankara'da karşı karşıya geliyor. Liderlik yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesinde iki takımın ilk 11'leri açıklanırken futbolseverler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerine odaklandı. Peki, Gençlerbirliği-Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nereden izlenir? İşte 17 Ekim Gençlerbirliği-Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri ve ilk 11'leri...

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Süper Lig'de 8. hafta heyecanı Gençlerbirliği-Galatasaray karşılaşmasıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldığı mağlubiyetin ardından ligde yeniden galibiyet hedeflerken başkent temsilcisi ise taraftarı önünde güçlü rakibinden puan almak istiyor. Mücadele öncesinde her iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler netleşti. Futbolseverler Gençlerbirliği-Galatasaray maçının yayın kanalını, başlama saatini ve kadrolardaki son durumu araştırıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşması, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Ankara Eryaman Stadyumu'nda gerçekleştirilecek mücadeleyi hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İlk 11ler belli oldu
Başlık ResmiGençlerbirliği-Galatasaray maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İlk 11ler belli oldu

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesi, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak takip edilebilecek. Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan yedi haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 16 puan topladı ve haftaya lider girdi. Sarı-kırmızılı takım bu süreçte 16 gol atarken kalesinde 11 gol gördü. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup olan İstanbul temsilcisi, Ankara deplasmanından üç puanla ayrılarak moral kazanmak istiyor. Gençlerbirliği ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 8 puanla 13. sırada bulunuyor.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İlk 11ler belli oldu
Başlık ResmiGençlerbirliği-Galatasaray maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İlk 11ler belli oldu

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY İLK 11'LER

Gençlerbirliği: İrfan Can, Metehan, Goutas, Thalisson, Fıratcan, Ousmane, Rafael, Salih, Franco, Tiago, Mendes.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Batrakov, Sane, Sara, Barış Alper, Osimhen.

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Sarı-kırmızılı ekipte bugünkü maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.

Uruguaylı Lucas Torreira ve Fransız Lesley Ugochukwu, kırmızı kart cezası nedeniyle Gençlerbirliği'ne karşı oynayamayacak. Ayrıca sakatlığı bulunan Fildişi Sahilli Wilfried Singo'nun da bugün oynaması beklenmiyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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