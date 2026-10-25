Gençlerbirliği-Konyaspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir soruları 25 Ekim 2026 Pazar günü futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelecek iki takım, ligdeki galibiyet hasretini sona erdirmek için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde maçın yayın kanalı, başlama saati ve muhtemel 11'leri araştırılıyor.

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Gençlerbirliği-Konyaspor maçı, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmalar arasında yer alıyor. Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşmaya hazırlanırken iki takım da ligdeki son haftalarda yaşadığı puan kayıplarını telafi etmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise 25 Ekim Pazar günü oynanacak mücadelenin canlı yayın bilgilerini ve takımların sahaya çıkması beklenen kadrolarını araştırıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Konyaspor-Gençlerbirliği karşılaşması, 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Ligde 8 puanla 15. sırada bulunan Gençlerbirliği, Konyaspor deplasmanında galibiyet alarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Başkent ekibi, sezona Fenerbahçe ve Göztepe galibiyetleriyle başlamasına rağmen sonraki altı karşılaşmada galibiyet elde edemedi. Son olarak Galatasaray'a 1-0 mağlup olan kırmızı-siyahlılar, 8 puanla 15. sırada bulunuyor.

Gençlerbirliği-Konyaspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Yayın bilgileri belli odlu

GENÇLERBİRLİĞİ-KONYASPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Gençlerbirliği ile Konyaspor arasında oynanacak Süper Lig karşılaşması, beIN SPORTS 1 üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Mücadeleyi televizyondan izlemek isteyen futbolseverlerin yayıncı kuruluşun ilgili kanalına erişim sağlayan aboneliğe sahip olması gerekiyor.

Konya'da oynanacak mücadele, iki takımın ligdeki konumu açısından önem taşıyor. Gençlerbirliği, Konyaspor deplasmanındaki son Süper Lig galibiyetini 19 Şubat 2006 tarihinde 3-0'lık skorla elde etti. Başkent temsilcisi, rakibine karşı Konya'da oynadığı sonraki 12 Süper Lig karşılaşmasında 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. İki takım arasında 2025-2026 sezonunun 27. haftasında oynanan son Konya mücadelesini ise ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

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