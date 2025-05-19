Geosis Boluspor - Teksüt Bandırmaspor maçında 11'ler belli oldu! Geosis Boluspor Teksüt Bandırmaspor maçı kaç kaç bitti?

Trendyol 1. Lig yükselme play-off 2. turunda oynanan Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor maçı 19 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşmadaki ilk 11'ler belli olurken beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlandı.

Şimdiye kadar 18 defa karşı karşıya gelen Boluspor ile Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig yükselme play-off 2. turunda 19. kez rakip oldu.

Daha önce oynanan 6 karşılaşmayı Boluspor kazanırken, 7 mücadeleyi de Bandırmaspor kazandı. İki takım arasında oynanan 5 maç ise beraberlikle neticelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor maçının hakemi Kadir Sağlam oldu.

GEOSİS BOLUSPOR - TEKSÜT BANDIRMASPOR İLK 11'LER BELLİ OLDU

Play-off ikinci tur ilk maçında Geosis Boluspor ile Teksüt Bandırmaspor mücadele etti. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka bu akşam günü saat 20'de başladı.

Geosis Boluspor: Akın, Rahmetullah, Mexer, Atınç, Hakan, Remi, Hikmet, Didi, Cem, Billal, Diony.

Teksüt Bandırmaspor: Çağlar, Ali, Fethi, Naby, Enes, Oğuz, İshak, Liço, Hasan, Paul, Babacar.

GEOSİS BOLUSPOR TEKSÜT BANDIRMASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Teksüt Bandırmaspor ise Trendyol 1. lig'e ikinci kez play-off heyecanı yaşarken 1. Lig'de en fazla play-off oynayan takım konumundaki Geosis Boluspor, daha önce mücadele ettiği 7 play-off'un sadece 1'inde başarılı olmuştu.

Geosis Boluspor ile Teksüt Bandırmaspor arasındaki oynanan maçta hangi takımın kazandığı ilerleyen saatlerde belli olacaktır.