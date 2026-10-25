Göztepe-Çorum FK maçı canlı izleme bilgileri belli oldu. 25 Ekim 2026 Pazar günü futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelecek iki takım, son haftalardaki yenilmezlik serilerini sürdürmek için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde maçın canlı yayın kanalı, başlama saati ve muhtemel 11'leri araştırılıyor.

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Göztepe-Çorum FK maçı, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak mücadeleler arasında bulunuyor. İzmir temsilcisi Göztepe, son dört lig karşılaşmasında mağlubiyet yaşamazken Arca Çorum FK, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde üst üste aldığı galibiyetlerle dikkat çekiyor. İki takımın puan mücadelesi öncesinde futbolseverler, Göztepe-Çorum FK maçının canlı yayın bilgilerini ve sahaya çıkması beklenen kadroları araştırıyor.

GÖZTEPE-ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Göztepe-Arca Çorum FK karşılaşması, 25 Ekim 2026 Pazar günü beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. İzmir'deki Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadelede iki takım da puan için sahaya çıkacak.

Göztepe, Süper Lig'de geride kalan sekiz haftada topladığı 9 puanla Çorum FK karşısına çıkacak. Sezonun ilk dört karşılaşmasında üç beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonraki dört mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 8 puan elde eden İzmir temsilcisi, son olarak Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Arca Çorum FK ise sekiz haftada dört galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet sonucunda 13 puan topladı.

Göztepe-Çorum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Yayın bilgileri netleşti

GÖZTEPE-ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe ile Arca Çorum FK arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, İzmir'deki Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Göztepe, kendi taraftarı önünde son haftalardaki çıkışını sürdürmeyi amaçlarken Çorum FK ise deplasmanda kazanarak puanını 16'ya yükseltmek istiyor. Konuk ekip, geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor'u sahasında 2-1 mağlup ederek İzmir deplasmanı öncesinde moral buldu.

GÖZTEPE-ÇORUM FK MUHTEMEL 11'lER

Göztepe: Arda, Taha, Sonko, Bokele, Arda Okan, Miroshi, Antunes, Rhaldney, Akonnor, Henrique, Juan

Arca Çorum FK: Felipe, Penetra, Çağlar, Smolcic, Borza, Berat, Diomande, Gökhan, Kyziridis, Cengiz, Ramirez

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