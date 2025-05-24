Göztepe Galatasaray maç kadrosu kimler eksik, oynamıyor? Muhtemel ilk 11'ler

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında şampiyon Galatasaray, Göztepe’ye konuk oluyor. Yıldız oyuncuların eksik olduğu maçta kimler eksik, oynamıyor belli oldu. Göztepe Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11'ler belli oldu.

Trendyol Süper Lig’de 25. şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 19.00’da Göztepe ile Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Ancak, sarı-kırmızılılar İzmir deplasmanına 7 önemli oyuncusundan yoksun gidiyor.

GÖZTEPE GALATASARAY MAÇ KADROSU KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Galatasaray’ın Göztepe maçı kamp kadrosunda 7 önemli oyuncunun eksikliği dikkat çekiyor. Sarı kart cezası nedeniyle kaptan Fernando Muslera ve orta saha oyuncusu Gabriel Sara kadroda yer almıyor.

Ayrıca, Victor Osimhen, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz da teknik direktör Okan Buruk’un tercihiyle veya farklı nedenlerle İzmir’e götürülmedi.

Oyuncuların bazılarının dinlendirildiği, bazılarının ise hafif sakatlıklar veya taktiksel nedenlerle kadroya alınmadığı belirtiliyor. Eksik oyuncuların yokluğu, Galatasaray’ın sahaya genç ve rotasyon oyuncularıyla çıkacağını gösteriyor.

Göztepe cephesinde ise Djalma Silva, Isaac Solet, Doğan Erdoğan, Juan ve İsmail Köybaşı sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Galatasaray’ın bu eksikleri telafi etmek için Alvaro Morata, Dries Mertens ve Mario Lemina gibi deneyimli isimlere güvenmesi bekleniyor.

GÖZTEPE MAÇI OSİMHEN NEDEN YOK, SAKAT MI?

Galatasaray’ın yıldız forveti Victor Osimhen, Göztepe maçı kamp kadrosunda yer almıyor. Teknik ekibin oyuncuyu dinlendirme kararı aldığı veya hafif bir sakatlık ihtimali olduğu düşünülüyor.

Nijeryalı yıldız, bu sezon 15 maçta 12 golle takımın en önemli hücum silahlarından biri olurken onun eksikliği hücum hattında farklı bir strateji gerektirecek. Taraftarların “Osimhen neden yok?” soruları öne çıktı. Oyuncunun Al Hilal’den gelen transfer teklifleri nedeniyle kadroya alınmadığı iddiaları ise doğrulanmadı.

Osimhen’in yerine forvette Alvaro Morata’nın ilk 11’de başlaması bekleniyor. Morata, son maçlarda gösterdiği performansla güven verirken Dries Mertens ve Roland Sallai’nin de hücumda sorumluluk alması öngörülüyor.

GÖZTEPE GALATASARAY MAÇ KADROSU

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Atakan Ordu, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Yusuf Demir, Efe Akman, Alvaro Morata, Metehan Baltacı, Arda Ünyay, Mario Lemina

GÖZTEPE GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Göztepe muhtemel 11: Arda, Bokele, Heliton, Koray, Ogün, Nielsen, Dennis, Ahmed, Tijanic, Kubilay, Romulo

Galatasaray muhtemel 11: Günay Güvenç, Frankowski, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Jakobs, Lemina, Kerem Demirbay, Mertens, Sallai, Ahmed Kutucu, Morata.