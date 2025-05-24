Yenikapı'ya nasıl gidilir? Galatasaray şampiyonluk kutlaması nerede?

Galatasaray’ın 25. şampiyonluk ve 5. yıldız coşkusunu yaşamak için Yenikapı Miting Alanı’na akın edecek taraftarlar, toplu taşıma ve özel araçla ulaşım seçeneklerini araştırıyor. Yenikapı'ya nasıl gidilir merak ediliyor.

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda 25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, 5. yıldızını Yenikapı Miting Alanı’nda düzenlenecek dev bir organizasyonla kutlamaya hazırlanıyor. Yenikapı’ya metro, metrobüs, otobüs veya özel araçla ulaşım seçenekleri, taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle büyük önem taşıyor.

YENİKAPI’YA NASIL GİDİLİR?

Yenikapı Miting Alanı’na ulaşım, İstanbul’un hem Avrupa hem de Anadolu Yakası’ndan oldukça kolay ve çeşitlidir.

Metro ile ulaşım:

M1A (Yenikapı-Atatürk Havalimanı), M1B (Yenikapı-Kirazlı), M2 (Yenikapı-Hacıosman) veya Marmaray hatları kullanılabilir. Yenikapı Metro İstasyonu’nda inen taraftarlar, sahil yolunu takip ederek 5-10 dakikalık bir yürüyüşle miting alanına ulaşabilir.

Metrobüs ile ulaşım:

Metrobüsle gelenler için Avcılar-Zincirlikuyu hattında Cevizlibağ veya Topkapı duraklarında inip BN2 (Topkapı-Yenikapı) veya 34G (Cevizlibağ-Yenikapı) otobüsleriyle alana geçiş yapabilir.

Deniz yoluyla ulaşım:

İDO Yenikapı Terminali’ne feribotla gelenler, kısa bir yürüyüşle etkinlik alanına varabilir.

Otobüsle ulaşım:

Taraftarlar Yenikapı'dan geçen otobüs hatlarını kullanabilir; 31, 36KE, 72T, 76E, 73, 78, 82, 97E, 85E ve 146T numaralı otobüslere binilebilir. Yenikapı Sahil veya İDO Yenikapı Terminal duraklarında inildikten sonra yürüyüş mesafesinde kalıyor. Güncel ve ek sefer saatleri için İETT'nin duyurularını ve mobil uygulamasını takip edebilirisiniz.

Özel araç ile ulaşım:

Anadolu Yakası'ndan gelenler TEM veya D100 karayoluyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü geçerek Kennedy Caddesi çıkışından Yenikapı'ya ulaşabilir.

Avrupa Yakası'ndan gelenler e-5 veya sahil yolu üzerinden yine Kennedy Caddesi'nde Yenikapı tabelalarını takip edebilir.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NEREDE?

Galatasaray, 2024-2025 Süper Lig sezonunda 25. şampiyonluğunu ve 5. yıldızını kutlamak için Yenikapı Miting Alanı’nı seçti. Kulüp Başkanı Dursun Özbek, 25 Mayıs 2025 Pazar günü düzenlenecek bu etkinliğin bir festival havasında geçeceğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekip, Göztepe deplasmanından dönerek Taksim’de toplanacak ve Galatasaray Lisesi’nden üstü açık otobüsle Sarayburnu’na, oradan da tekneyle Yenikapı’ya ulaşacak.

Etkinlik, 24 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00’de başlayacak ve 25 Mayıs Pazar akşamı kupa seremonisi yapılacak.