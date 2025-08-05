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Gülce Elibol kimdir, aslen nereli? Chaby Han ile evliydi

Kaynak: Türkiye Gazetesidan
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Gülce Elibol kimdir, aslen nereli? Chaby Han ile evliydi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesidan

Sosyal medya fenomeni Chaby Han’ın eski eşi Gülce Elibol, fizyoterapistlikten yoga eğitmenliğine uzanan kariyeri ve boşanma sürecindeki açıklamalarıyla gündemde. 1992 doğumlu Gülce Elibol kimdir, aslen nereli merak ediliyor.

Güney Koreli sosyal medya fenomeni Chaby Han ile 2022 yılında evlenen ve 2025’te boşanma kararıyla magazin gündemine geldi. Peki Gülce Elibol kimdir, aslen nereli? 

GÜLCE ELİBOL KİMDİR?

Gülce Elibol, 1992 yılında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde doğdu. Çocukluk ve gençlik yıllarını Çorlu’da geçiren Elibol, üniversite eğitimi için İstanbul’a taşınarak Yeditepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden mezun oldu. 

Kas-iskelet sistemi üzerine uzmanlaşan Elibol, fizyoterapist olarak mesleki kariyerine İstanbul’da devam etti.

Bunun yanı sıra, çocuk yogası, yetişkin yogası ve insan fizyolojisi gibi alanlarda eğitim alarak sertifikalar kazandı ve yoga eğitmenliği yapmaya başladı. 

Aynı zamanda editör olarak medya dünyasında yer aldı.

2020 yılında Güney Koreli sosyal medya fenomeni Chaby Han ile nişanlanarak ilişkisini resmiyete taşıyan Elibol, 16 Mayıs 2022’de sade bir törenle evlendi. 

Gülce Elibol kimdir, aslen nereli? Chaby Han ile evliydi - 1. Resim

GÜLCE ELİBOL CHABY HAN OLAYI NE?

Gülce Elibol ve Chaby Han ile 2022 yılında evlenmişti. Temmuz 2025’te ortaya çıkan ayrılık iddiaları sonrası Ağustos 2025’te Gülce Elibol’un Instagram üzerinden yaptığı açıklama, evliliğin aldatma iddialarıyla sona erdiğini doğruladı. 

Elibol, paylaşımında Chaby Han’ı sert bir dille eleştirerek, “Her şeyi tweet atan adam, boşanma sürecimizi dile bile getiremedi. Üstüne utanmadan yaşananlara yalanlarıyla alay etti. Çöküş evresine girmiş kişilik bozukluğunu, evliliğimizi ihanetle gözümün önünde sonlandırıp tüm sorumluluktan kaçmayı tercih etti.” ifadeleriyle dikkat çekti

Gülce Elibol kimdir, aslen nereli? Chaby Han ile evliydi - 2. Resim

GÜLCE ELİBOL CHABY HAN BOŞANDI MI?

Gülce Elibol ve Chaby Han, üç yıllık evliliklerinin ardından 2025 yılında boşanma kararı aldı. Temmuz 2025’te başlayan ayrılık söylentileri, ağustos başında Elibol’un Instagram’daki açıklamasıyla resmiyete kavuştu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesidan

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