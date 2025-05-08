Günde 5 dakika yetiyor: Doğru nefesle kaygıyı hayatınızdan çıkarın

Yoğun geçen bir günün ortasında kaygıya kapılmak modern hayatın en yaygın sorunlarından biri. Sadece 5 dakikalık nefes egzersizleriyle zihninizi sakinleşin ve stresten uzaklaşın.

Modern yaşamın koşuşturmacası, çoğumuzu kayı ve stresle baş başa bırakıyor. İş yerinde biriken görevler, sosyal medya bildirimleri ya da günlük hayatın getirdiği durumlar kaygıya sürükleyebiliyor.

Gün içerisinde 5 dakikanızı ayırarak doğru nefesle kaygılarınızdan uzaklaşabilirsiniz.

NEFES NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Nefes almak, vücudumuzun yaptığı otomatik bir hareket gibi görünse de aslında farkında olarak alınan bir nefes, stres üzerinde ciddi fark oluşturuyor.

Uzmanlar derin ve kontrollü nefes almanın parasempatik sinir sistemini aktive ederek kalp atışı hızını yavaşlattığını ve kortizol (stres hormonu) seviyelerini düşürdüğünü belirtiyor.

Düzenli nefes egzersizlerinin kaygı bozukluğu semptomlarını yüzde 30 oranında azalttığı vurgulanıyor.

4-7-8 NEFES TEKNİĞİ

Kaygıyı azaltmak için en popüler ve kolay yöntemlerden biri 4-7-8 nefes egzersizidir. Zihni sakinleştirmek veya uykuya geçişi kolaylaştırmak için uygulanmakta.

İşte adım adım 4-7-8 nefes tekniği:

Rahat bir pozisyonda oturun veya uzanın.

Burnunuzdan 4 saniye boyunca derin bir nefes alın.

Nefesinizi 7 saniye tutun.

Ağzınızdan 8 saniye boyunca yavaşça nefes verin, bu sırada “fıs” sesi çıkarın.

Bu döngüyü 4-5 kez tekrarlayın.

Oksijen alımını artıran bu yöntem vücudun kaygı anında girdiği "savaş ya da kaç" modundan çıkarak rahatlamasını sağlar.

YÜKSEK STRES ANLARINDA: KUTU NEFES TEKNİĞİ

Askerler ve acil çalışanları arasında yaygın olan yüksek stresle baş etmek için kullanılan kutu nefes tekniği, zihni odaklamak için ideal bir yöntem.

Uygulanışı:

Burnunuzdan 4 saniye nefes alın.

4 saniye nefesinizi tutun.

4 saniye boyunca nefes verin.

4 saniye bekleyin ve döngüyü tekrarlayın.

NEFES EGZERSİZLERİNİ GÜNLÜK HAYATINI DAHİL EDİN

Nefes tekniklerini alışkanlık haline getirmek için günlük rutinlerinize ekleyebilirsiniz.

Sabah kalktığınızda, telefonunuza kurduğunuz hatırlatıcılarla veya işteki kısa molalarınızda bu nefes tekniklerini uygulamayı alışkanlık haline getirin.