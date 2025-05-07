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Yoğun iş temposu sürmenaja yol açabilir: Zihinsel ve fiziksel çöküntüye dikkat

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yoğun iş temposu sürmenaja yol açabilir: Zihinsel ve fiziksel çöküntüye dikkat
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yoğun iş temposu ve hayatın karmaşası insanı sürmenaja sürükleyebilir. Sessiz tehlike olarak görülen sürmenaj, zihinsel ve fiziksel tükenişinizin nedeni olabilir.

Modern hayatın hızı ve yoğun temposu, zihinsel ve fiziksel olarak tükenmişlik durumuna getirebiliyor. İş, aile ve sosyal baskılar altında kendimizi unuturken bu durum ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Uzmanlar dinlenmenin önemini vurgularken sürmenaj nedir, neden olur ve başa çıkma yolları üzerinde duruluyor. 

SÜRMENAJ NEDİR, NEDEN OLUR?

Fransızca "surmenage" kökenli bir terim olan sürmenaj, aşırı yüklenme sonucu zihinsel, fiziksel ve duygusal tükenmeyi ifade eder. 19. yüzyılda sanayi devrimi sonrası yoğun ve zor çalışma şartlarında çalışan işçileri tanımlarken kullanılmıştı.

Sürmenaj nedir

Nedenleri arasında uzun çalışma saatleri, dinlenmeme ve mükemmeliyetçilik yer alıyor. Öğrenciler, ebeveynler ve hatta emekliler, baskı ve sorumluluklar altında sürmenaj yaşayabilir.

Sürmenaj neden olur

YOĞUN İŞ TEMPOSU NEDEN OLABİLİR

Yoğun iş temposu, sürmenajın başlıca tetikleyicilerinden biridir. Uzun saatler, performans baskısı ve mola eksikliği, çalışanları tükenmişliğe sürüklüyor. 

Sürmenajın nedenleri

İş yerinde destek eksikliği ve düşük motivasyon da riski artıyor. Çalışanlar, tatil hakkını kullanmadığında veya fazla sorumluluk aldığında, beden ve zihin sınırlarını zorluyor. Bu, sadece profesyonelleri değil, yoğun ev işleri yapanları da etkiliyor.

Sürmenaj hastalığı nasıl iyileştirilir

ZİHİNSEL VE FİZİKSEL ÇÖKÜNTÜYE DİKKAT

Sürmenaj, ihmal edildiğinde depresyon, anksiyete ve kronik hastalıklara yol açabilir. Zihinsel çöküntü, odaklanma kaybı ve umutsuzluk olarak ortaya çıkarken, fiziksel yorgunluk bağışıklığı zayıflatıyor.

Sürmenaj belirtileri

Kendine zaman ayırmamak ve “hayır” diyememek, bu çöküntüyü derinleştiriyor. Uzmanlar, düzenli uyku, hobiler ve sosyal destekle sürmenajın önlenebileceğini söylüyor.

Yoğun iş temposu sürmenaja yol açabilir: Zihinsel ve fiziksel çöküntüye dikkat - 6. Resim

SÜRMENAJ BELİRTİLERİ

Fiziksel belirtiler arasında sürekli yorgunluk, baş ve kas ağrıları, uyku sorunları, sık hastalanma ve iştah değişiklikleri yer alıyor. Zihinsel olarak ise dikkat dağınıklığı, motivasyon kaybı ve kaygı öne çıkıyor.

Sürmenaj olmak ne demek

Duygusal belirtiler, içe kapanma ve ani öfke patlamalarını içeriyor. Müdahale edilmezse, bu durum ciddi psikolojik sorunlara dönüşebilir. Erken farkındalık ve dinlenme, iyileşmenin anahtarıdır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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