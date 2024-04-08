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Güneş Tutulması 8 Nisan Pazartesi günü saat 21.20'de başlayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Güneş Tutulması 8 Nisan Pazartesi günü saat 21.20&#039;de başlayacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Güneş Tutulması ne zaman başlayacak, sorusu hız kazandı. Bu yıl meydana gelecek iki güneş tutulmasından ilki 8 Nisan Pazartesi günü gerçekleşecek. Peki, 8 Nisan 2024 Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? Güneş tutulması Türkiye saati ile kaçta? İşte detaylar...

 Ay'ın, Dünya ile Güneş arasından geçmesiyle oluşan Güneş tutulmalarının ilki 8 Nisan'da başlıyor. Gözler gökyüzüne çevrilecek. Peki, Güneş tutulması ne zaman olacak? Güneş tutulması Türkiye'de gözükecek mi? Tam tutulma ne zaman? Tüm merak edilenler haberimizde...

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yıl meydana gelecek iki güneş tutulmasından ilki 8 Nisan Pazartesi günü gerçekleşecek. Saat 21.20'de başlayacak Güneş tutulmasında Ay, Dünya ile Güneş arasına gelerek Güneş'in ışığını Dünya'nın bir kısmının üzerinde engelleyecek.

Güneş Tutulması 8 Nisan Pazartesi günü saat 21.20'de başlayacak - 1. Resim

8 NİSAN 2024 GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Yılın 8 Nisan'daki ilk Güneş tutulması yalnızca Amerika kıtasından izlenebilecek. Türkiye'den gözlemlenemeyecek tam Güneş tutulması, Meksika, ABD'nin doğu bölgeleri ve güneydoğu Kanada'dan izlenebilecek. Avrupa'da ise bu kez tam bir tutulma ya da 2026'ya kadar benzer bir başka tutulma görülemeyecek.

TAM GÜNEŞ TUTULMASI 

Tam Güneş tutulması, Meksika'dan başlayıp Teksas'a doğru ilerleyerek New England'a ulaşacak ve Kanada'da sona erecek. Bu muhteşem gök olayı, 4 dakika 28 saniye boyunca gökyüzünü aydınlatırken, uzmanlar bu tutulmanın bir öncekine göre iki dakika daha uzun süreceğini belirtiyor.

Güneş Tutulması 8 Nisan Pazartesi günü saat 21.20'de başlayacak - 2. Resim

GÜNEŞ TUTULMASINDA NELER OLACAK?

Dünya ile Güneş'in arasına Ay girdiğinde Güneş tutulması dediğimiz gök olayı olur. Bu durumda Ay'ın gölgesi Dünya'nın üzerine düşer. Güneş tutulması boyunca Ay'ın gölgesinin düştüğü bölgelerde Güneş görülmez.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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