Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Alev karakterine hayat veren Yeliz Doğramacılar, uzun bir aranın ardından yeniden televizyon ekranlarında yer alıyor. Daha önce Hayat Bilgisi, Hürrem Sultan ve Bir Zamanlar Çukurova gibi yapımlarda rol alan oyuncunun hayatı ve kariyeri merak ediliyor.

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Burak Özçivit, Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik ve Beyza Gümülcine’nin yer aldığı Güneşin Doğduğu Yer dizinin geniş oyuncu kadrosunda Yeliz Doğramacılar da Alev karakteriyle bulunuyor.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER ALEV’İ KİM OYNUYOR?

Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Alev karakterine Yeliz Doğramacılar hayat veriyor. Oyuncu, ATV’nin resmi güncel kadrosunda Alev rolüyle yer alıyor.

Güneşin Doğduğu Yer Alev kim, Yeliz Doğramacılar hangi dizilerde oynadı?

YELİZ DOĞRAMACILAR KİMDİR?

Yeliz Doğramacılar, 1978 yılında İstanbul’da doğan oyuncu ve sunucudur. Oyunculuk kariyerine 1990’lı yıllarda başlayan Doğramacılar, özellikle Gurbetçiler dizisiyle tanındı. Ardından farklı televizyon yapımlarında rol alan oyuncu, Hayat Bilgisi’ndeki Didem Sağlam ve Bir Zamanlar Çukurova’daki Füsun karakterleriyle de geniş izleyici kitlesine ulaştı.

YELİZ DOĞRAMACILAR OYNADIĞI DİZİLER

Güneşin Doğduğu Yer - 2026

Bir Zamanlar Çukurova - 2018-2022

Görüş Günü Kadınları - 2013

Muhteşem Yüzyıl - 2011

Güldünya - 2008-2009

Ertelenmiş Hayatlar - 2007

Kale İçi - 2005

Alanya Almanya - 2005

Hayat Bilgisi - 2003

Hürrem Sultan - 2003

En Son Babalar Duyar - 2002

Koçum Benim - 2002-2003

Savunma - 2001

Ruhsar - 2001

Gurbetçiler - 1996

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