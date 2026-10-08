Güneşin Doğduğu Yer Alev kim, Yeliz Doğramacılar hangi dizilerde oynadı?
Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Alev karakterine hayat veren Yeliz Doğramacılar, uzun bir aranın ardından yeniden televizyon ekranlarında yer alıyor. Daha önce Hayat Bilgisi, Hürrem Sultan ve Bir Zamanlar Çukurova gibi yapımlarda rol alan oyuncunun hayatı ve kariyeri merak ediliyor.
Burak Özçivit, Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik ve Beyza Gümülcine’nin yer aldığı Güneşin Doğduğu Yer dizinin geniş oyuncu kadrosunda Yeliz Doğramacılar da Alev karakteriyle bulunuyor.
GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER ALEV’İ KİM OYNUYOR?
Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Alev karakterine Yeliz Doğramacılar hayat veriyor. Oyuncu, ATV’nin resmi güncel kadrosunda Alev rolüyle yer alıyor.
YELİZ DOĞRAMACILAR KİMDİR?
Yeliz Doğramacılar, 1978 yılında İstanbul’da doğan oyuncu ve sunucudur. Oyunculuk kariyerine 1990’lı yıllarda başlayan Doğramacılar, özellikle Gurbetçiler dizisiyle tanındı. Ardından farklı televizyon yapımlarında rol alan oyuncu, Hayat Bilgisi’ndeki Didem Sağlam ve Bir Zamanlar Çukurova’daki Füsun karakterleriyle de geniş izleyici kitlesine ulaştı.
YELİZ DOĞRAMACILAR OYNADIĞI DİZİLER
Güneşin Doğduğu Yer - 2026
Bir Zamanlar Çukurova - 2018-2022
Görüş Günü Kadınları - 2013
Muhteşem Yüzyıl - 2011
Güldünya - 2008-2009
Ertelenmiş Hayatlar - 2007
Kale İçi - 2005
Alanya Almanya - 2005
Hayat Bilgisi - 2003
Hürrem Sultan - 2003
En Son Babalar Duyar - 2002
Koçum Benim - 2002-2003
Savunma - 2001
Ruhsar - 2001
Gurbetçiler - 1996