Güneş'in görünmeyen yüzü! Güneş'in güney kutbunda ne var?

Güneş’in güney kutbuna ait ilk görüntüler bilim dünyasını şoka uğrattı. Avrupa Uzay Ajansı'nın Solar Orbiter uzay aracı Güneş’in güney kutbuna ait ilk videoları gönderdi. NASA ve ESA’nın ortak projesiyle elde edilen görüntüler, güneş sisteminin en büyük sırrına ışık tuttu.

Bilim dünyası, Güneş’in güney kutbuna dair gelen ilk görüntülerle şaşkına döndü. ESA (Avrupa Uzay Ajansı) ve NASA iş birliğinde yürütülen Solar Orbiter projesiyle, Güneş’in daha önce keşfedilemeyen kutup bölgesine dair çarpıcı veriler elde edildi.

Bu gelişme, hem Güneş’in manyetik yapısının anlaşılması hem de Dünya üzerindeki etkilerinin daha net analiz edilebilmesi açısından çığır açıcı olarak değerlendiriliyor.

GÜNEŞ’İN GÜNEY KUTBU NEDEN DAHA ÖNCE GÖRÜNTÜLENMEDİ?

Güneş, Dünya’nın yaklaşık 109 katı büyüklüğünde bir yıldız olmasına rağmen, kutup bölgeleri hakkında bugüne dek neredeyse hiçbir net bilgi yoktu. Bunun temel sebebi, Dünya’dan ve mevcut uzay araçlarından Güneş’e sadece yatay düzlemde bakılabilmesinden kaynaklanıyordu. Yani daha önce kuzey veya güney kutbuna doğrudan bakış imkanı yoktu.

Ancak ESA ve NASA tarafından geliştirilen Solar Orbiter, bu engeli Venüs manevrasıyla aşarak Güneş’in güney kutbuna eğimli bir açıdan yaklaşmayı başardı. Bu sayede tarihte ilk kez kutup bölgesine dair net görüntüler elde edildi.

GÜNEŞ’İN GÜNEY KUTBUNDA NE VAR?

Güneş’in güney kutbuna ait bu ilk detaylı görüntüler, bilim insanlarını oldukça şaşırttı. Elde edilen görsellere göre kutup bölgesinde karmaşık ve yoğun bir manyetik alan yapısı var. Devasa plazma hareketleri, sürekli değişen enerji yapıları ve karmaşık kutupluluk (mixed polarity) durumu, bilim dünyası için büyük önem taşıyor.

Gözlemlenen bu manyetik düzensizlik, Güneş’in manyetik döngüsünü daha iyi anlamak adına kritik bir veri olarak değerlendiriliyor. Özellikle Güneş’te yaşanan patlamalar ve güneş rüzgarlarının nasıl oluştuğu konusunda bu bölgeden gelen verilerin yön gösterici olacağı ifade ediliyor.

GÜNEŞ’İN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ ARTIK GÜN YÜZÜNDE

ESA ve NASA’nın yürüttüğü bu ortaklık sayesinde, insanlık ilk kez Güneş’in “karanlıkta kalan” yüzüne göz atabildi. Solar Orbiter projesinin önümüzdeki süreçte Güneş’in kuzey kutbu ve diğer bilinmeyen bölgelerine dair de benzer görüntüler aktarması bekleniyor.