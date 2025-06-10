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Haberler > Ekonomi > Trenler gücünü güneşten alacak! TÜRASAŞ GES çalışmalarında sona gelindi

Trenler gücünü güneşten alacak! TÜRASAŞ GES çalışmalarında sona gelindi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trenler gücünü güneşten alacak! TÜRASAŞ GES çalışmalarında sona gelindi
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü’ndeki fabrikalarda elektrikli tren setlerinin, hızlı trenlerin, banliyö araçlarının imalatları ile raylı sistem araçlarının bakım ve onarımında güneş enerjisinin kullanılacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu, söz konusu bölge müdürlüğünde devam eden güneş enerjisi santrali (GES) çalışmalarında sona gelindiğini belirterek “GES projemizi tamamladığımızda toplam 2 bin 310 kilovat elektrik gücü elde edeceğiz ve tren üretiminde kullanılan elektriğin en az yüzde 90’ını yenilenebilir enerjiden karşılayacağız. Bu sayede üretim girdileri içerisinde önemli bir paya sahip olan enerji maliyetlerini düşürerek rekabet gücünün artırılması ve enerji arz güvenliğinin sağlanması en büyük kazanımımız olacak” dedi.

670 HANENİN YILLIK ELEKTRİK İHTİYACINA DENK GELİYOR!

Projeyle yılda yaklaşık 3 milyon 350 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üreterek, güncel elektrik maliyetleriyle ekonomiye yıllık ortalama 14 milyon lira, 10 yıllık süreçte ise yaklaşık 500 milyon lira katkı sağlayacaklarını vurgulayan Uraloğlu, yaklaşık 670 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına denk gelen çalışmayla 1.739 ton karbondioksit emisyonunun önüne geçileceğini bildirdi.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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