Güneş’te yaşanan şiddetli patlama Türkiye’ye kuzey ışıklarını getirecek mi?

Önümüzdeki günlerde Türkiye'de yeniden kuzey ışıklarının görülebileceği iddia edildi. Güneş'te yaşanan G4 jeomanyetik fırtına ile dünya sarsılmaya devam ediyor. Güneş'te meydana gelen bu büyük patlamanın dünyada olumsuz sonuçlar doğurabileceği vurgulandı. Peki Güneş’te yaşanan büyük patlama neleri etkileyecek? Türkiye yeniden kuzey ışıklarını görebilecek mi? İşte detaylar...

Güneş'te yaşanan şiddetli patlama son 6 yılın en güçlü fırtınası olarak gösterildi. Dünya'yı da vuran bu fırtınanın etkileri merak ediliyor. Güneş'te yaşanan G4 jeomanyetik fırtına ilgili açıklama yapan uzmanlar, patlama sonucunda dünyada yaşanması muhtemel olayları da anlattı. Peki, Güneş patladıktan sonra ne olur? Güneş patlaması insanları nasıl etkiler? İşte detaylar....

GÜNEŞ'TE G4 JEOMANYETİK FIRTINA YAŞANIYOR

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), Güneş'te yaşanan patlama hakkında bir bildiri yayınladı. Güneş patlaması ve ardından gelişen jeomanyetik fırtına geçen yıl Ağustos ayında da yaşanmıştı. Geçen yılki patlamadan en çok etkilenen Amerika olmuştu. Bu kez Avrupa etki altına girdi.

Güneş patlaması ve jeomanyetik fırtınadan etkilenecek ülkeler arasında Türkiye de gösteriliyor. Patlamanın özellikle Avrupa ve Türkiye’ye doğru olan yönde yaşandığı belirtilirken bölgede yeniden Kuzey Işıklarının görülebileceği ifade edildi.

TÜRKİYE'DE KUZEY IŞIKLARI NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

NOAA , Güneş'teki patlama hakkında yayınladığı bildiride, "Jeomanyetik fırtına, elektronik araçlarda problem oluşturabilir" mesajı verdi. Hava Forum’un Güneş’te yaşanan patlamaya dair paylaştığı mesajda ise "Avrupa ülkelerinde ve bir ihtimal ülkemizde kuzey ışıkları görülebilir. Bu gece ve yarın gece gökyüzünü ara ara kontrol edelim. Jeomanyetik fırtına G4 "Severe" klasmanında" paylaşımı yapıldı.

Aurora kuzey ışıklarının Türkiye'de görülebileceği ihtimali, gökyüzü meraklıları için ilgiyle takip edilmeye başlandı.