Gusül abdesti alırken dikkat edilmesi gerekenler

Gusül Abdesti Alırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir? Gusül/Boy Abdestinin Faydaları Var Mıdır? Gusül Abdestinin Faydaları Nelerdir? Gusül abdesti ile ilgili bilinmesi gereken bazı önemli hususlar...

Gusül abdesti bazı gerekli durumlarda alınması gereken bir abdesttir. Hem maddi hem de manevi anlamda temizlik ve arınma sağlayan gusül abdesti alınırken de dikkat edilmesi gereken bazı hususlar söz konusudur. Gusül/Boy abdesti alırken bu dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

GUSÜL ABDESTİ ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Gusül Abdesti Alırken Dikkat Etmemiz Gereken Önemli Noktaları Sıralayalım

• Gusül abdesti alırken avret mahalli dediğimiz yerlerin peştamal veya bir bez ile kapatılması önemlidir. Ancak küçük bir banyoda yıkanılıyorsa bu örtme zaruri değildir. Banyonun küçüklük ölçüsü de kollar iki yana açıldığında eller duvara değiyorsa o banyo küçük bir banyodur.

• Gusül abdesti aldığımız yerde su birikiyorsa banyodan çıkarken ayaklarımıza temiz su döküp yıkamak önemlidir.

• Cünüp iken bir namaz vaktini geçirmeden gusül abdestini alıp temizlenmek gereklidir. Bu husussa uyulmaması dinen sakıncalıdır.

• Gusül abdesti alırken “Niyet ettim Allah rızası için” diyebilir, besmele çekebiliriz.

• Gusül abdesti alırken vücuttan sıçrayan suların yıkanma kovasına damlaması temiz suyumuza zarar vermez. Bundaki ölçü temiz suyumuza karışan müstamel su temiz sudan az ise abdest suyumuz temiz olmaya devam edecektir. Yani 5 litrelik bir kovaya 2 litrelik müstamel su sıçrarsa kovamızdaki su temiz olmaya devam edecektir.

• Gusül abdesti almadan önce ellerimizi ve avret yerlerimizi temiz dahi olsa yıkamak önemlidir.

• Cünüplük anında özellikle penis in idrar kanalında meni kalma durumu olabileceği için gusül abdesti almadan önce tuvalete çıkıp idrar yapmak bu alanın temizlenmesini sağlayacak ve gusül abdestinin sağlığı için daha iyi olacaktır.

GUSÜL/BOY ABDESTİNİN FAYDALARI VAR MIDIR?

Müslümanların ibadetlerinden olan abdest ve guslün, sadece manevi temizliğe değil, aynı zamanda sağlık açısından da önemli faydaları bulunmaktadır. İşte, bu ibadetlerin sağlığa olan katkılarından bazıları:

1- Günlük yaşantımızda ellerimizin çeşitli yüzeylere temas etmesiyle birlikte mikroplarla karşılaşırız. El, yüz ve ayakların yıkanması, cilt hastalıklarının ve iltihaplanmaların önlenmesine yardımcı olur.

2- Burnun yıkanması, burun içinde biriken toz ve mikropların vücuda girmesini engeller, solunum yoluyla alınabilecek olası enfeksiyon riskini azaltır.

3- Yüzün yıkanması, cildin güçlenmesine ve tazelik kazanmasına yardımcı olur. Ayrıca, damarları ve sinirleri uyararak baştaki ağırlığı ve yorgunluğu hafifletir.

4- Gusül abdestiyle vücut eski canlılığını kazanır. Vücudu belirli aralıklarla yıkamak, koruyucu sağlık bakımı açısından önemlidir ve dinimiz cuma günleri gusül almayı önermektedir.

5- Abdest ve gusül, vücuttaki statik elektrik dengesini düzenler. Yıkanma sürecinde su zerreleri, fazla statik elektrik yükünü alarak vücudu normal bir seviyeye döndürür. Bu da tıbbi olarak önemli bir temizlik sağlar.

6- Abdest ve gusül, dolaşım sistemini olumlu yönde etkiler. Damarlardaki sertleşme ve daralmayı önler, lenf sistemi üzerinde uyarıcı bir etki yapar ve lenf dolaşımını kolaylaştırarak vücut direncini artırır.

7- Toprakla yapılan teyemmüm, vücuttaki statik elektriği yok eder ve topraklarla temas, sağlıklı bir denge sağlar.

Abdest ve guslün, Allah'ın emri olduğu için yerine getirenler, dünya hayatında geçici faydalarının yanı sıra ahirette sonsuz faydalarına da kavuşurlar. Bu ibadetler hem manevi temizliğe hem de bedensel sağlığa katkı sağlar.