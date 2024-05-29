Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi 1976 yılında Adile Sultan Kasrı'nda çekildi

Televizyon ekranlarının sevilen yapımlarından olan Hababam Sınıfı, günümüzde de ilgiyle izlenirken bu akşam yeniden ekranlara gelecek. İzleyicilerin merak ettikleri arasında ise ne zaman, nerede çekildi soruları yer aldı. İşte konusu ve oyuncu kadrosuna dair bilgiler...

Sinema tarihinin en başarılı filmleri arasında olan Hababam Sınıfı Uyanıyor, bugün tekrardan televizyon ekranlarında yer aldı. Sevilerek izlenen film hakkında ise çekildiği yıl ve yer araştırıldı.

Hababam Sınıfı Uyanıyor 1976 senesinde çekilmeye başlandı ve 1977 senesinde yayınlandı. Çekimleri Adile Sultan Kasrı'nda gerçekleşen projede yer alan oyuncular şöyle:

Şener Şen, Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Muharrem Gürses, Ahmet Sezerel, Feridun Şavlı, Tuncay Akça, Ahmet Arıman, Ergin Orbey, Ertuğrul Bilda, Cengiz Nezir, Cem Gürdap, Hayri Karabey, Tayfun Akalın, Sıtkı Akçatepe, Şevket Altuğ, İhsan Bilsev, Talat Dumanlı, Hakkı Karadayı, Akil Öztuna.

Efsane filmin senaristliğini Sadık Şendil yaparken, yönetmenliğini Ertem Eğilmez yaptı. Yapımcısının Nahit Ataman olduğu film, 95 dakika sürüyor.

Mahmut Hoca'nın uzaktan akrabası olan çalışan ve örnek bir öğrenci Ahmet'in sınıfa gelmesiyle hikaye başlar. Sınıfta alay edilen Ahmet, hırslı ve duyarlı bir çocuktur.

Hababam Sınıfı'nın yaptığı tüm haylazlıklara rağmen mezun olmayı başaran Ahmet, bir köye öğretmen olarak atanıyor ve sınıfın gururu oluyor.