Hacca gidenler 22 Haziran-17 Temmuz aralığında yurda dönmüş olacak

Hac ibadetini gerçekleştirmek üzere Medine'ye giden vatandaşların ne zaman dönüş yoluna geçeceği merak edilirken hacılar ne zaman dönüyor araştırıldı. 9 Mayıs-12 Haziran tarihlerinde giden hacılar kutsal topraklarda ibadetini gerçekleştirirken vatandaşlar, Mekke'ye veda ederek Cidde'den hava yoluyla Türkiye'ye dönecek. İşte dönüş tarihleri...

Binlerce vatandaşın gittiği Medine'de Hac ibadeti gerçekleştirilirken ne zaman Türkiye'ye dönüleceği merak konusu oldu. Suudi Arabistan'ın Mekke şehrine giden hacılar 9 Mayıs tarihinde yolculuğa başlamıştı.

HACILAR NE ZAMAN DÖNÜYOR 2024?

İbadetini gerçekleştirmek üzere kutsal topraklara gidenler 22 Haziran-17 Temmuz aralığında dönecek. Adayların bir kısmı Medine, bir kısmı Mekke'ye ulaşırken Mekke'ye gelenler Medine'ye doğru yolculuğa çıkıyor.

Kurban Bayramı'ndan önce Medine'den Mekke'ye gidenler ise Cidde'den hava yolu ile yurda dönecek. Son kafile 14 Temmuz tarihinde Medine'den yola çıkacak.

SICAKLARDAN DOLAYI KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Medine'de aşırı sıcakların olması sebebiyle hayatını kaybedenler oldu. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Sağlık Bakanı Fahd Abdurrahman el-Celacel, El-İhbariyye kanalına yaptığı açıklamada, "güneş ışığı altında uzun mesafeler yürümeleri, ilerlemiş yaşta olmaları ve kronik rahatsızlıkları" sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1301 olduğunu açıklamıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ise, Türk hacı adayı sayısı 23 oldu.