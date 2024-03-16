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Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu! Dolar mı altın mı borsa mı?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu! Dolar mı altın mı borsa mı?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Haftanın kazandıranları netleşti. Yatırımcılar hareketli bir haftayı geride bırakırken bu haftanın en çok kazandıranları belli oldu. Peki, bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? Dolar mı altın mı borsa mı? İşte detaylar.

Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı, sorusu yatırımcıların odağında yer aldı. Yatırımı doğru şekillendirmek isteyen vatandaşlar haftalık analizleri sorguluyor. Peki haftanın kazandıranı hangisi dolar mı altın mı borsa mı? Detaylar haberimizde. Borsa mı, altın mı, dolar mı?

BU HAFTA EN ÇOK DOLAR KAZANDIRDI

Haftanın kazandıran yatırımı dolar ve altın oldu. Borsa ise değer kaybetti. Bu hafta yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi %3,57 değer kaybederek 8.828,70 puandan kapandı. Diğer endekslerde de genel olarak düşüş yaşandı. 

Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu! Dolar mı altın mı borsa mı? - 1. Resim

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,43 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,04 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,22 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.

Altın fiyatları geçen haftaya göre yüzde 0,13 artışla 2.238 liraya, Cumhuriyet altını ise yüzde 0,12 artışla 15 bin 43 liraya yükseldi.

Doların fiyatı ise yüzde 0,80 artışla 32,2190 lira, euro ise yüzde 0,30 artışla 35,1450 lira oldu. İngiliz sterlini ise yüzde 0,18 azalarak 41,1810 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya göre yüzde 1,11 artarak 37,0970 liradan alıcı buldu.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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