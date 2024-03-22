Hakkari'de ilk, ortaokul ve liselerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi

Hakkari'de okullar tatil mi, sorusu hız kazandı. Hakkari'de etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bölgede okullar tatil mi haberleri ile ilgili son dakika gelişmeleri, veliler ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Hakkari'de okullar tatil oldu mu? 22 Mart okullar tatil mi? Hangi illerde kar tatili oldu? İşte detaylar...

Okullar tatil mi edildi haberleri, son dakika gelişmeleri merak ediliyor. 22 Mart'ta o illerde yoğun kar yağışı bekleniyor. Peki, Hakkari'de okullar tatil oldu mu? 22 Mart okullar tatil mi? Hangi illerde kar tatili oldu? Tüm merak edilenler haberimizde.

HAKKARİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Hakkari Valiliği'nin yazılı açıklamasına göre, gece başlayacak olan yoğun kar yağışı sebebiyle okulları bir gün tatil ilan edildi. Hakkari'de etkili olan kar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Hakkari genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

HAKKARİ'DE YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI HARİÇ OKULLAR TATİL OLDU

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yüksek öğretim kurumları hariç okullar yarın tatil edildi. 22 Mart Cuma günü il genelinde yüksek öğretim kurumları hariç, kreş, anaokulları, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitimi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde eğitim öğretime ara verildi.

Valiliğin açıklamasında;

"TC Hakkari Valiligi

İlimiz genelinde gece saatlerinde başlayıp, sabahta etkisini devam ettirecek yoğun yağışlardan (bölgesel olarak kar ve yağmurdan) dolayı, sel riski başta olmak üzere çığ, taşkın ve tipi gibi diğer hususlar göz önünde tutularak 22.03.2024 Cuma günü ilimiz genelinde yüksek öğretim kurumları hariç tüm okul öncesi eğitimi veren kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, halk eğitim merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezlerindeki eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.