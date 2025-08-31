Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hakkı Alkan kimdir, kaç yaşında? ShitDelete'in kurucusu olarak biliniyor

Hakkı Alkan kimdir, kaç yaşında? ShitDelete'in kurucusu olarak biliniyor

ShiftDelete'nin kurucusu olarak tanınan Hakkı Alkan, son günlerde çalışanıyla yaşadığı olayda yeniden gündeme geldi. Peki, Hamdi Alkan kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Türkiye’nin teknoloji medyası denince akla gelen isimlerden olan Hakkı Alkan hayatı ve kariyeri merak ediliyor. ShiftDelete'nin kurucusu olan Alkan, son günlerde çalışanı Samet Jankovic ile yaşadığı tartışma ile konuşuluyor. 

HAKKI ALKAN KİMDİR?

Hakkı Alkan, 1985 yılında İstanbul'da doğdu. Teknolojiye olan tutkusunu ilgisinin çocukluk yıllarından itibaren başladığını ifade eden Alkan, medya girişimcisi ve içerik üreticisidir.

Alkan, lise ve üniversite yıllarında teknoloji alanında kendini geliştirerek 2005 yılında Türkiye’deki teknoloji meraklılarına hitap etmek için ShiftDelete.Net’i kurdu.

Platform, donanım, yazılım, akıllı telefonlar, oyunlar ve teknoloji haberleri üzerine odaklanarak kısa sürede Türkiye’nin en saygın teknoloji sitelerinden biri haline geldi.

Alkan, aynı zamanda YouTube, Instagram ve X gibi sosyal medya platformlarında yüz binlerce takipçiye sahip bir içerik üreticisi olarak teknoloji trendlerini ve yenilikleri geniş kitlelerle buluşturuyor.

SHİFTDELETE KURUCUSU KİM?

ShiftDelete.Net, 2005 yılında Hakkı Alkan tarafından kuruldu. Platform, donanım, yazılım, oyun ve akıllı telefonlar üzerine güncel içerikleriyle Türkiye’nin önde gelen teknoloji sitelerinden biri haline geldi.

 

