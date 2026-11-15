NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin geleceğiyle ilgili merak edilen ''Halef final mi yapıyor, 43. bölüm final mi olacak?'' sorusu cevap buldu. İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerinde yer aldığı dizi izleyicilerine veda etmeye hazırlanıyor.

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Dizinin son bölümünde elde ettiği 5,15 reyting sonucu final kararının yeniden değerlendirilip değerlendirilmeyeceği tartışmalarını beraberinde getirmişken kulislerden gelen son bilgiler kararın değişmediğine işaret etti. Peki, Halef final mi yapıyor, 43. bölüm final mi olacak?

Halef final mi yapıyor, 43. bölüm final mi olacak?

HALEF FİNAL Mİ YAPIYOR?

Televizyon izleyicilerinin yakından takip ettiği Halef: Köklerin Çağrısı hakkında final kararı kesinleşti. Geçtiğimiz sezon perşembe akşamlarının iddialı yapımları arasında gösterilen dizi, ikinci sezonunda da hikayesiyle dikkat çekmesine rağmen yayın hayatını noktalayacak.



Halef final mi yapıyor, 43. bölüm final mi olacak?

HALEF 43. BÖLÜM FİNAL Mİ OLACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı kulis bilgilerine göre Most Production imzalı yapım, 43. bölümüyle final yapacak. İlhan Şen'in Serhat, Biran Damla Yılmaz'ın ise Yıldız karakterini canlandırdığı dizinin ekran serüveni sona erecek.

Dizinin hayranları, son gelişmelerin ardından final kararının iptal edilip edilmeyeceğini araştırırken yapım ekibinin mevcut planlamayı sürdürdüğü öğrenildi.

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