Hatay Dörtyol'un Özerli Mahallesi'nde elektrik kesintisinin 16.00 civarı sona ermesi bekleniyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Haziran 2024 15:46 - Güncelleme: 24 Haziran 2024 15:54 - Güncelleme:

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Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

24 Haziran günü Hatay'ın Dörtyol İlçesi'nin bazı mahallelerinde meydana gelen elektrik arızanın ardından vatandaşlar ne zaman bitecek, saat kaçta merak ediyor. Sabah saatlerinden itibaren geçerli olan kesintinin son bulacağı saate dair bilgileri derledik.