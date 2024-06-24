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Hatay Dörtyol'un Özerli Mahallesi'nde elektrik kesintisinin 16.00 civarı sona ermesi bekleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hatay Dörtyol&#039;un Özerli Mahallesi&#039;nde elektrik kesintisinin 16.00 civarı sona ermesi bekleniyor
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

24 Haziran günü Hatay'ın Dörtyol İlçesi'nin bazı mahallelerinde meydana gelen elektrik arızanın ardından vatandaşlar ne zaman bitecek, saat kaçta merak ediyor. Sabah saatlerinden itibaren geçerli olan kesintinin son bulacağı saate dair bilgileri derledik.

Bugün erken saatlerden itibaren çeşitli sokaklarda meydana gelen elektrik arızası sebebiyle ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların merak ettikleri arasında ise elektrikler ne zaman gelecek sorusu yer aldı.

24 HAZİRAN DÖRTYOL ÖZERLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Bugün Hatay'ın birkaç ilçesinde arızalar meydana geldi.

NUMUNE EVLER, ELÇİBEY sokaklarında oluşan sorun 10.40 civarında çözülürken, KUZUCULU, CUMHURİYET sokakta çalışmalar devam ediyor. 

ÇAYLI, HOCA KADİR ÖZKAN sokaklarındaki çalışmalar henüz sonlanmazken kısa süre içerisinde sonlanması planlandı.

YEŞİL, KILINÇ sokaklarında ise anlık bir arıza sebebiyle kesinti yaşandığı belirtilirken, ÖZERLİ, 4.DENİZ YOLU sokakta biteceği saat paylaşılmadı.

Hatay Dörtyol'un Özerli Mahallesi'nde elektrik kesintisinin 16.00 civarı sona ermesi bekleniyor - 1. Resim

HATAY ELEKTRİK KESİNTİSİ

ÇAYLI, HOCA KADİR ÖZKAN, KUZUCULU, RESUL AVAN, ÖZERLİ, ÖĞME İŞ SİTE sokaklarında kesintisin şebeke arızası olduğu belirtildi.

ÖZERLİ, 3 NOLU DENİZ YOLU sokakta 16.00 civarı elektriklerin gelmesi bekleniyor.

KIŞLALAR, HANİFİ BOSO, NUMUNE EVLER, 54 NOLU, NUMUNE EVLER, KAYHAN, KARAKESE, BAHAR, KARAKESE, HACI ABİT sokaklarında kesintinin son bulacağı saat paylaşılmadı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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