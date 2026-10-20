Kanal D ekranlarında yayınlanan Haysiyet dizisinin oyuncu kadrosuna katılan Ender karakteri, izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Dizinin yeni bölümünde dikkat çeken Ender karakterinin kim olduğu ve karakteri oynayan Emin Günenç'in kim olduğu ve daha önce rol aldığı yapımlar merak ediliyor. Peki, Haysiyet Ender kim, Emin Günenç kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

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Haysiyet dizisi, 20 Ekim 2026 Salı günü yayınlanacak yeni bölümü öncesinde oyuncu kadrosundaki gelişmeyle gündeme geldi. Süreç Film imzasını taşıyan dizide, birbirlerinin kimliklerini bilmeden aşık olan Mehmet ve Simay'ın hikayesi anlatılıyor. Balat'ta yaşayan Karlıova ailesi ile İstanbul'un varlıklı ailelerinden Tarmanlar arasındaki anlaşmazlıklar devam ederken Simay'ın geçmişinden gelen Ender karakteri de hikayeye dahil oldu. Karaktere hayat veren Emin Günenç'in hayatı, yaşı ve oyunculuk kariyeri araştırılmaya başlandı.

HAYSİYET ENDER KİM?

Haysiyet dizisindeki Ender Şanlıoğlu karakterini Emin Günenç canlandırıyor. Dizinin altıncı bölümünden itibaren hikayeye dahil olan Ender, Merih Öztürk'ün hayat verdiği Simay'ın eski sevgilisi olarak izleyici karşısına çıkıyor. Simay'ın geçmişinde önemli bir yere sahip olan Ender'in yeniden ortaya çıkması, Mehmet ile Simay arasındaki ilişkiyi etkileyen gelişmelerden biri oldu.

Haysiyet Ender kim, Emin Günenç hangi dizilerde oynadı?

EMİN GÜNENÇ KİMDİR?

Emin Günenç, 23 Temmuz 1994 doğumlu Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Marmara Üniversitesi Makine Ressamlığı Bölümünde eğitim gördü. Üniversite eğitiminin ardından oyunculuğa yönelerek eğtiimler aldı. Oyunculuk kariyerinden önce sporla da ilgilenen Emin Günenç, 8 yaşında futbola başladı ve 18 yaşına kadar futbol oynadı. İzleyicileri tarafından 2021 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla da tanınan oyuncu, ilerleyen yıllarda birçok televizyon dizisinde rol aldı. Özellikle Kusursuz Kiracı, O Kız, Üvey Anne ve Aldatmak gibi yapımlardaki performanslarıyla oyunculuk kariyerini sürdürdü. Emin Günenç, 2026 yılında Haysiyet dizisinin kadrosuna katılarak Ender karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

EMİN GÜNENÇ OYNADIĞI DİZİLER

Oynadığı diziler

Çocuk 2019-2020

Kırmızı Oda 2021

Masumlar Apartmanı 2022

Kusursuz Kiracı 2022

O Kız 2022-2023

Üvey Anne 2023

Aldatmak 2024

Arafta 2025-2026

Haysiyet 2026

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