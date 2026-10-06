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Haysiyet Aziz neden öldü, diziden ayrıldı mı? Aziz Gündoğdu oynadığı diziler

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Haysiyet Aziz neden öldü, diziden ayrıldı mı? Aziz Gündoğdu oynadığı diziler
Başlık ResmiHaysiyet Aziz neden öldü, diziden ayrıldı mı? Aziz Gündoğdu oynadığı diziler

Haysiyet dizisinde Aziz Karlıova karakterine hayat veren Asir Gündoğdu'nun hikayeye vedası, son bölümün ardından izleyicilerin gündemine geldi. Aziz'in başına gelenlerin yanı sıra oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmadığı, yeni projesi ve daha önce rol aldığı yapımlar araştırılıyor.

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Haysiyet'in 4. bölümünde yaşanan gelişmeler Karlıova ailesinin hikayesinde önemli bir kırılmaya neden oldu. Asir Gündoğdu'nun canlandırdığı Aziz'in ardından dizinin yeni bölümünde ailenin yaşadığı kayıp ve Sadık'ın vicdan azabı ön plana çıkarken oyuncunun kariyerine hangi projeyle devam edeceği de belli oldu.

HAYSİYET AZİZ NEDEN ÖLDÜ, DİZİDEN AYRILDI MI?

Haysiyet'te Aziz Karlıova'nın hikayesi 29 Eylül'de yayınlanan 4. bölümde yaşanan kazayla sona erdi. Aziz'in kendisine yeni bir hayat kurmak amacıyla aldığı kamyon, babası Sadık ile arasında büyük bir tartışmaya yol açtı. Sadık'ın öfke sırasında söylediği sözlerin ardından Aziz psikolojik olarak zor anlar yaşarken baba ile oğul arasındaki kırgınlığın düzelmeye başladığı sırada beklenmedik bir kaza meydana geldi. Bölümün finalinde Aziz satın aldığı kamyonun altında kaldı.

Haysiyet Aziz neden öldü, diziden ayrıldı mı? Aziz Gündoğdu oynadığı diziler
Başlık ResmiHaysiyet Aziz neden öldü, diziden ayrıldı mı? Aziz Gündoğdu oynadığı diziler

Aziz'in ölümüyle birlikte Asir Gündoğdu da Haysiyet dizisine 4. bölümde veda etti. Oyuncunun ayrılığının ardından yeni projesi de kısa süre içinde belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gündoğdu, MF Yapım imzalı Centilmen dizisinin kadrosuna katıldı ve yapımda Erhan karakterini canlandıracak. Erhan, Arif'in ablası Melike'nin nişanlısı olarak hikayeye dahil olacak. Dizinin çekimlerinin ekim ayının sonunda başlamasının planlandığı belirtiliyor.

ASİR GÜNDOĞDU KİMDİR?

Asir Gündoğdu, oyunculuk eğitimi aldıktan sonra ekran kariyerine 2020 yılında başladı. İlk dönem çalışmalarından biri Bay Yanlış dizisi olurken sonraki yıllarda farklı dönem ve dram yapımlarında rol aldı. 2026 yılında Haysiyet dizisindeki Aziz Karlıova karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çekti.

Haysiyet Aziz neden öldü, diziden ayrıldı mı? Aziz Gündoğdu oynadığı diziler
Başlık ResmiHaysiyet Aziz neden öldü, diziden ayrıldı mı? Aziz Gündoğdu oynadığı diziler

ASİR GÜNDOĞDU OYNADIĞI DİZİLER

Bay Yanlış - 2020

Mahrem - 2021

Mahsusa: Trablusgarb - 2023

Mezarlık - 2025

Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi - 2025

Yankı: İkinci Perde - 2026

Haysiyet - 2026

Centilmen - Yakında

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Editör : İREM ÖZCAN
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