Haziran kira artış oranı yüzde 45,80 olarak duyurulmuştu! Temmuz ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Ev sahibi ve kiracılar tarafından merakla beklenen Temmuz 2025 kira artış oranı açıklanmasına sayılı günler kaldı. Haziran kira artış oranı yüzde 45,80 olarak duyurulmuştu, şimdi ise Temmuz ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak, enflasyon oranı ne zaman belli olur soruları gündemde yer buldu.

TÜİK tarafından her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon verileri, kira zam oranları için referans alınıyordu. Haziran ayında açıklanan yüzde 45,80’lik kira artışı son yılların en yüksek seviyelerinden biri olarak kayda geçti. Peki Temmuz ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak, enflasyon oranı ne zaman belli olur?

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Haziran 2025 dönemine ilişkin kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu’nun Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte netleşti. Kira sözleşmelerinde uygulanabilecek tavan zam oranı Haziran ayı için yüzde 45,80 olarak belirlendi.

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TEMMUZ KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temmuz 2025’te kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kişi için zam oranı henüz belirlenmedi. Temmuz kira artış oranı 3 Temmuz 2025 Perşembe günü TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte belli olacak.

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TEMMUZ AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Haziran ayına ait enflasyon istatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Temmuz 2025 tarihinde saat 10:00’da kamuoyuyla paylaşılacak.

12 aylık TÜFE ortalaması Temmuz 2025 dönemi için geçerli kira artış oranını doğrudan belirleyecek. Ekonomistler Haziran ayında TÜFE'de bir miktar yavaşlama beklediklerini belirtti.

Temmuz ayı kira artış oranının Haziran ayındaki yüzde 45,80 seviyesinden biraz daha düşük olabileceği öngörülüyor.

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MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Mayıs kira artış oranı yüzde 48,73 olarak belirlenmişti. Mayıs kira artış oranı TÜİK’in Nisan 2025 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olmuştu. 2025 Mayıs'ta yıllık enflasyon yüzde 35,41 olarak kaydedilmiş, aylık bazda ise yüzde 1,53 artış yaşanmıştı.