Haziran SED ödemeleri yattı mı? Bakan Göktaş müjdeyi verdi!

Sosyal güvencesi olmayan ya da ekonomik olarak zor durumda olan ailelere yönelik yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımlarının haziran ayında yatıp yatmadığı gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş SED yardımı ödemelerine ilişkin müjdeyi verdi.

Çocuklarının eğitimi ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken ailelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan SED yardım ödemelerinin yatacağı tarih merak konusu oldu. SED ödemeleri genelde her ayın 15’inden itibaren hesaplara yatmaya başlıyor. Peki haziran SED ödemeleri yattı mı?

SED YARDIMI YATTI MI?

SED yardımları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirlenen tarihlerde hesaplara aktarılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş haziran ayına ilişkin 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

SED YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

SED yardımı ödemeleri her ayın 15’inden itibaren hesaplara yatmaya başlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş haziran ayı SED ödemelerinin hesaplara geçtiğini duyurdu.

SED YARDIMI NE KADAR?

SED ödemeleri en yüksek memur maaş katsayısına göre hesaplanıyor. Buna göre tutarlar şu şekilde değişiyor:

Okul Öncesi Çocuk (Yüzde 50) 4.809,64₺

İlköğretime Devam Eden Çocuk (Yüzde 75) 7.214,46₺

Orta Öğretime Devam Eden Çocuk (Yüzde 80) 7.695,43₺

Orta Öğretim Seviyesinde Olup Okula Devam Etmeyen Çocuk (Yüzde 50) 4.809,64₺

Yüksek Öğrenime Devam Eden (Yüzde 90) 8,657,35₺

Kuruluş Bakımından Ayrılan Gençler (Yüzde 40) 3.847,71₺

SED YARDIMI KİMLERE VERİLİYOR?

SED yardımı, ekonomik yoksunluk içinde olan ve çocuğunun temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere veriliyor. Özellikle eğitim çağındaki çocukların örgün eğitime devam etmesi ve sosyal hayata katılımının sağlanması amaçlanıyor.