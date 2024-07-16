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HGS plaka güncelleme ve plaka sıfırlama başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
HGS plaka güncelleme ve plaka sıfırlama başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Hgs, E-Devlet, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

PTT, vatandaşlara e-Devlet ile beraber HGS kullananlara plaka güncelleme ve sıfırlama başvurusu imkanı verirken araç sahipleri güncelleme ve sıfırlamanın nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

Araba sahiplerinin gündeminde yer alan HGS ile ilgili plaka güncellemenin online olarak yapılıp yapılamayacağı merak konusu olurken PTT, sevindiren haberi verdi.

HGS PLAKA GÜNCELLEME VE SIFIRLAMA NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Temmuz ayıyla beraber HGS kullanıcıları plaka sıfırlama ve güncelleme başvurularını e-Devlet üzerinden hızlıca online olarak yapabilecek.

Yapılan açıklamaya göre PTT AŞ, bu aydan sonra HGS kullananlara gerçek veya tüzel kişi ile plaka güncelleme ve plaka sıfırlama başvurusu yapılabileceğini belirtti.

HGS plaka güncelleme ve plaka sıfırlama başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek - 1. Resim

e-Devlet Kapısı aracılığıyla vatandaşlar, 11 haneli T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile uygulamaya giriş yapmasının ardından işlemlerini tamamlayabilecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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