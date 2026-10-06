Hırvatistan-İspanya maçı, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta günün öne çıkan karşılaşmaları arasında yer alıyor. Poljud Stadyumu'ndaki mücadele öncesinde maç saati, yayın kanalı ve şifresiz izleme seçenekleri futbolseverler tarafından araştırılıyor.

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Hırvatistan ile İspanya, UEFA Uluslar Ligi'nin 4. maç gününde karşı karşıya geliyor. Split'teki Poljud Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Hırvatistan son haftalardaki kötü sonuçlarını geride bırakmayı hedeflerken İspanya ise deplasmandan galibiyetle ayrılarak gruptaki yoluna devam etmek istiyor.

HIRVATİSTAN-İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hırvatistan-İspanya maçı 6 Ekim 2026 Salı günü saat 21.45'te A Haber ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele Hırvatistan'ın Split kentindeki Poljud Stadyumu'nda oynanacak.

Aynı grupta İngiltere ile Çekya da karşılaşacak. Hırvatistan son grup maçında İngiltere'ye 7-0 mağlup olurken İspanya, daha önce oynanan karşılaşmada Hırvatistan'ı 4-1 yenmişti.

Hırvatistan-İspanya maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Hırvatistan-İspanya yayın bilgileri

HIRVATİSTAN-İSPANYA MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Hırvatistan-İspanya karşılaşması A Haber'den şifresiz olarak izlenebilecek.

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