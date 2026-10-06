Beşiktaş duyurdu: Milli maçta sakatlanan Milot Rashica'nın son durumu

Beşiktaş, UEFA Uluslar Ligi'nde Kosova Milli Takımı formasıyla çıktığı Avusturya maçında sakatlık geçiren ve karşılaşmaya devam edemeyen Milot Rashica'nın sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan sakatlık açıklaması şöyle:

Kosova milli takımının 4 Ekim 2026 tarihinde Avusturya ile gerçekleştirdiği müsabakanın 88. dakikasında geçirdiği uyluk yaralanması nedeni ile müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Milot Rashica’nın ülkemize dönmesinin ardından sağlık ekibimizce yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.