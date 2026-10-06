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Spor

Beşiktaş duyurdu: Milli maçta sakatlanan Milot Rashica'nın son durumu

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Beşiktaş duyurdu: Milli maçta sakatlanan Milot Rashica'nın son durumu
Başlık ResmiBeşiktaş duyurdu: Milli maçta sakatlanan Milot Rashica'nın son durumu

Kosova Milli Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi'nde 1-1 berabere kaldığı Avusturya maçının 88'inci dakikasında sakatlanan ve karşılaşmaya devam edemeyen Milot Rashica'nın MR sonucu açıklandı.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Beşiktaş, UEFA Uluslar Ligi'nde Kosova Milli Takımı formasıyla çıktığı Avusturya maçında sakatlık geçiren ve karşılaşmaya devam edemeyen Milot Rashica'nın sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

Milot Rashica, Beşiktaş'ta bu sezon 7 maçta 1 gol attı.
Başlık ResmiMilot Rashica, Beşiktaş'ta bu sezon 7 maçta 1 gol attı.

ADALEDE GERİLME VE KANAMA

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan sakatlık açıklaması şöyle:

Kosova milli takımının 4 Ekim 2026 tarihinde Avusturya ile gerçekleştirdiği müsabakanın 88. dakikasında geçirdiği uyluk yaralanması nedeni ile müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Milot Rashica’nın ülkemize dönmesinin ardından sağlık ekibimizce yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

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