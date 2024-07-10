Hollanda, Avrupa Şampiyonası'nda 6. kez yarı finalist oldu

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Temmuz 2024 11:50 - Güncelleme: 10 Temmuz 2024 12:01 - Güncelleme:

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EURO 2024'te futbol yarışı devam ederken bu akşam Hollanda ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Dün akşam oynanan İspanya - Fransa maçı sonrası ilk finalist belli oldu. İspanya'nın rakibi kim merak edilirken Hollanda, Avrupa Şampiyonası kazandı mı, kaç kez gündeme geldi.