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Hollanda, Avrupa Şampiyonası'nda 6. kez yarı finalist oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hollanda, Avrupa Şampiyonası&#039;nda 6. kez yarı finalist oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EURO 2024'te futbol yarışı devam ederken bu akşam Hollanda ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Dün akşam oynanan İspanya - Fransa maçı sonrası ilk finalist belli oldu. İspanya'nın rakibi kim merak edilirken Hollanda, Avrupa Şampiyonası kazandı mı, kaç kez gündeme geldi.

Milyonlarca futbolseverin yakından takip ettiği EURO 2024'te heyecan sürerken ilk finalist belli oldu. Bu akşamki Hollanda - İngiltere karşılaşmasının ardından ise finalin adı belli olacak.

İspanya'nın rakibi bugün belli olurken Hollanda Avrupa Şampiyonu olup olmadığına dair bilgileri haberimizde derledik.

HOLLANDA, AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU MU?

Hollanda milli takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 6. kez yarı finalist olurken Almanya'nın ev sahipliği yaptığı 1988'deki turnuvada şampiyonluk elde etmişti.

Hollanda, Avrupa Şampiyonası'nda 6. kez yarı finalist oldu - 1. Resim

1976, 1988, 1992, 2000 ve 2004 turnuvalarında yarı finale çıkan takım, 1 yarı finali kazanırken 4 tanesinde başarısız oldu.

Turnuvada Hollanda, 9 defa gol atarken en golcü 3. takım oldu. İngiltere ise toplamda 5 maçta 5 gol attı.

MUHTEMEL 11'LER 

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Malen, Depay, Gakpo.

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Saka, Mainoo, Rice, Shaw, Bellingham, Foden, Kane.

Hollanda, Avrupa Şampiyonası'nda 6. kez yarı finalist oldu - 2. Resim

İSPANYA RAKİBİ KİM OLDU?

EURO 2024'te oynanan İspanya - Fransa karşılaşması İspanya'nın galibiyeti ile sonuçlanırken Hollanda - İngiltere mücadelesinin ardından finalin adı belli olacak. Bugün olacak olan karşılaşmanın hakemi Felix Zwayer olurken yardımcılıklarını Stefan Lupp ve Marco Achmüller yapacak.

Dördüncü hakem ise Daniel Siebert olacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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