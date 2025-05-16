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Hudutsuz Sevda Zeynep diziden ayrılıyor mu? Hudutsuz Sevda'da yeni dönem başlıyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hudutsuz Sevda Zeynep diziden ayrılıyor mu? Hudutsuz Sevda&#039;da yeni dönem başlıyor!
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Hudutsuz Sevda dizisinde Miray Daner'in oynadığı Zeynep karakterinin hikayesinde sona gelindi. Dizinin sıkı takipçileri Zeynep karakterini çok fazla sevse de yeni sezonda dizinin kadrosunda birçok oyuncunun değişeceği söylentiler arasında yer aldı.

Hudutsuz Sevda Zeynep karakterini oynayan Miray Daner gündeme geldi. NOW'da yayınlanan ve her Perşembe ekrana gelen dizide oynayan Miray Daner'in akıbeti merak ediliyor.

Hudutsuz Sevda dizisi yeni sezoda 'Halo' kod ismiyle farklı bir konseptle izleyicileriyle bir araya gelecek. Yeni sezondan önce Bahadır Özdener'in yazdığı ve Murat Öztürk'ün yönetmen koltuğuna oturduğu dizide önemli bir gelişme yaşandı. 

Hudutsuz Sevda Zeynep diziden ayrılıyor mu? Hudutsuz Sevda'da yeni dönem başlıyor! - 1. Resim

HUDUTSUZ SEVDA ZEYNEP DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Hudutsuz Sevda”nın Zeynep’i sezon finalinde ekibe veda edeceği öğrenildi. Yani, Hudutsuz Sevda'nın 63.bölümünde Zeynep'in diziden ayrılacağı bilgisi verildi.

Hudutsuz Sevda Zeynep diziden ayrılıyor mu? Hudutsuz Sevda'da yeni dönem başlıyor! - 2. Resim

Letoların kızı Zeynep olarak uzun süredir ekranlara yer alıyordu. Dizide Zeynep ailesinden farklı  idealist, genç ve güzel bir kadındır.  Yurtdışından, Artvin’e dönmesinin ardından ilk aşkı olan Halil İbrahim’le yeniden karşılaşır ve Zeynep’in tüm hayatı tamamen değişir.

Hudutsuz Sevda'nın sezon finalinde Halil İbrahim ve Zeynep evlenmeye karar verir. Ardından vurulan Zeynep'in ölerek diziden ayrılacağı konuşuluyor. 

Hudutsuz Sevda Zeynep diziden ayrılıyor mu? Hudutsuz Sevda'da yeni dönem başlıyor! - 3. Resim

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide bu sezondan toplam dört oyuncu devam edecek. Bu oyuncuların dördünün erkek dördünün ise kadın olacağı konuşuluyor. 

Deniz Can Aktaş'ın yani Halil ibrahim'in dışında 3 oyuncunun daha diziye devam edeceği öğrenildi.

Dizinin “Fikret Leto”su Burak Sevinç, “Yahya”sı Koray Şahinbaş, Binbaşı Mecnun Alkan’ı Caner Kurtaran dizinin yeni sezonunda kadrosunda yer alacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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