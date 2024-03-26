Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Haberler > Hugh Dallas kimdir? Hugh Dallas eski hakem mi, görevi nedir?

Hugh Dallas kimdir? Hugh Dallas eski hakem mi, görevi nedir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hugh Dallas kimdir? Hugh Dallas eski hakem mi, görevi nedir?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski Hakem Hugh Dallas kimdir? | Türkiye Futbol Federasyonu 1 Mart 2024 tarihli MHK eğitim toplantısı videosunu YouTube kanalında yayınladı. Videonun yayınlanmasının ardından hakem kararlarını değerlendiren isimler arasında yer alan Dallas Hugh kimdir merak edildi. Peki, Hugh Dallas kimdir? İşte Hugh Dallas hakkında bilgiler!

Hugh Dallas kimdir? TFF tarafından yayınlanan MHK eğitim toplantısı görüntülerinin ardından eski hakem Hugh Dallas hakkında merak edilen Hugh Dallas kim sorusu gündem oldu.

HUGH DALLAS KİMDİR?

Hugh Dallas, 26 Ekim 1957 doğumlu İskoç eski futbol hakemidir. 1998 ve 2002 Dünya Kupalarında düdük çaldı. Ayrıca 2002 Dünya Kupası Final maçının dördüncü hakemliğini yaptı. Dallas, 1996 Olimpiyat Oyunlarında görev aldı, 1999 UEFA Kupası finali ve birçok Şampiyonlar Ligi maçını yönetmiştir.

HUGH DALLAS’IN GÖREVİ NEDİR?

2022'den itibaren Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunda danışmanlık yapmaktadır.

Hugh Dallas kimdir? Hugh Dallas eski hakem mi, görevi nedir? - 1. Resim

HUGH DALLAS NEDEN GÜNDEM OLDU?

MHK Eğitimcisi Hugh Dallas'ın Trendyol Süper Lig'in 27. haftasının ardından hakemlerle çevrim içi yaptığı değerlendirme toplantısının Galatasaray-Bitexen Antalyaspor müsabakasıyla ilgili olan bölümü, izinsiz bir şekilde sosyal medyada yer aldı.

TFF'den söz konusu görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle ilgili yapılan açıklamada, "MHK'nin düzenli olarak çevrim içi yaptığı iç değerlendirme toplantılarından biri olan, 1 Mart 2024 Cuma tarihli toplantı rutin bir eğitim çalışmasıdır. Kamuoyuna kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantının bazı bölümleri sorumsuz ve kötü niyetli kişilerce bağlamından koparılarak bazı sosyal medya mecralarında yayınlanmış ve kamuoyu yönlendirilmek istenmiştir." denildi.

Hugh Dallas kimdir? Hugh Dallas eski hakem mi, görevi nedir? - 2. Resim

Toplantının izinsiz paylaşılmasının suç olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki bu toplantılarda haftanın öne çıkan, kritik hakem kararları değerlendirilerek, kararlar üzerinde katılanların yorumları alınıp, emsal olayların tartışılması ile birlikte en uygun sonuca ulaşılması hedeflenmektedir. Kamuya kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantıyı izinsiz yayınlamak hukuken suçtur. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Türk futbolunun hedef alınarak algı kirliliği oluşturulmak istendiğini ileri süren TFF, toplantının tamamının YouTube hesabında paylaştı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Pawel Gil kimdir? Pawel Gil eski hakem mi, görevi nedir? - HaberlerPawel Gil kimdir? Pawel Gil eski hakem mi, görevi nedir?Almanya'da çifte vatandaşlığı kolaylaştıran yasanın içinde neler var? - HaberlerAlmanya'da çifte vatandaşlığı kolaylaştıran yasanın içinde neler var?17. gün teravih namazı kılmanın fazileti! Ramazan’ın 17. günü teravih kılmanın fazileti nedir? - Haberler17. gün teravih namazı kılmanın fazileti! Ramazan’ın 17. günü teravih kılmanın fazileti nedir?Taylor Swift ve Jay-Z Türkiye konseri olacak mı? - HaberlerTaylor Swift ve Jay-Z Türkiye konseri olacak mı?Adana son dakika deprem kaç şiddetinde oldu? - HaberlerAdana son dakika deprem kaç şiddetinde oldu?Elon Musk'ın da 'katılacağım' dediği TEKNOFEST 2024'e 1 milyon 630 bin yarışmacı başvurdu - HaberlerElon Musk'ın da 'katılacağım' dediği TEKNOFEST 2024'e 1 milyon 630 bin yarışmacı başvurduYargıtay Başkanlığı seçiminde son durum ne? Yargıtay Başkanı kim oldu? - HaberlerYargıtay Başkanlığı seçiminde son durum ne? Yargıtay Başkanı kim oldu?Avrupa'da en çok para kazanan teknik direktörler listesi açıklandı! En pahalısı kim? - HaberlerAvrupa'da en çok para kazanan teknik direktörler listesi açıklandı! En pahalısı kim?İsrail, BMGK'nın ateşkes kararına cevap verdi - Haberlerİsrail, BMGK'nın ateşkes kararına cevap verdiBorsa'da temettü ödeyecek 6 şirket ve temettü miktarları belli oldu - HaberlerBorsa'da temettü ödeyecek 6 şirket ve temettü miktarları belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...