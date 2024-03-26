Hugh Dallas kimdir? Hugh Dallas eski hakem mi, görevi nedir?

Eski Hakem Hugh Dallas kimdir? | Türkiye Futbol Federasyonu 1 Mart 2024 tarihli MHK eğitim toplantısı videosunu YouTube kanalında yayınladı. Videonun yayınlanmasının ardından hakem kararlarını değerlendiren isimler arasında yer alan Dallas Hugh kimdir merak edildi. Peki, Hugh Dallas kimdir? İşte Hugh Dallas hakkında bilgiler!

Hugh Dallas kimdir? TFF tarafından yayınlanan MHK eğitim toplantısı görüntülerinin ardından eski hakem Hugh Dallas hakkında merak edilen Hugh Dallas kim sorusu gündem oldu.

HUGH DALLAS KİMDİR?

Hugh Dallas, 26 Ekim 1957 doğumlu İskoç eski futbol hakemidir. 1998 ve 2002 Dünya Kupalarında düdük çaldı. Ayrıca 2002 Dünya Kupası Final maçının dördüncü hakemliğini yaptı. Dallas, 1996 Olimpiyat Oyunlarında görev aldı, 1999 UEFA Kupası finali ve birçok Şampiyonlar Ligi maçını yönetmiştir.

HUGH DALLAS’IN GÖREVİ NEDİR?

2022'den itibaren Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunda danışmanlık yapmaktadır.

HUGH DALLAS NEDEN GÜNDEM OLDU?

MHK Eğitimcisi Hugh Dallas'ın Trendyol Süper Lig'in 27. haftasının ardından hakemlerle çevrim içi yaptığı değerlendirme toplantısının Galatasaray-Bitexen Antalyaspor müsabakasıyla ilgili olan bölümü, izinsiz bir şekilde sosyal medyada yer aldı.

TFF'den söz konusu görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle ilgili yapılan açıklamada, "MHK'nin düzenli olarak çevrim içi yaptığı iç değerlendirme toplantılarından biri olan, 1 Mart 2024 Cuma tarihli toplantı rutin bir eğitim çalışmasıdır. Kamuoyuna kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantının bazı bölümleri sorumsuz ve kötü niyetli kişilerce bağlamından koparılarak bazı sosyal medya mecralarında yayınlanmış ve kamuoyu yönlendirilmek istenmiştir." denildi.

Toplantının izinsiz paylaşılmasının suç olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki bu toplantılarda haftanın öne çıkan, kritik hakem kararları değerlendirilerek, kararlar üzerinde katılanların yorumları alınıp, emsal olayların tartışılması ile birlikte en uygun sonuca ulaşılması hedeflenmektedir. Kamuya kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantıyı izinsiz yayınlamak hukuken suçtur. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Türk futbolunun hedef alınarak algı kirliliği oluşturulmak istendiğini ileri süren TFF, toplantının tamamının YouTube hesabında paylaştı.