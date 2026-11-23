İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 1.170 sözleşmeli personel, Jandarma Genel Komutanlığına ise 9.000 Uzman Erbaş alımı gerçekleştirilecek. Bakanlığın açıkladığı alım kapsamında farklı meslek gruplarında personel istihdam edilecek. Adaylar ise yapılan duyurunun ardından ''İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı şartları neler, başvurular ne zaman ve nereden yapılacak?'' sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1.170 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyururken, Jandarma Genel Komutanlığı da 9 bin Uzman Erbaş alımı için başvuru sürecini başlattı. İki alım için başvuru tarihleri, şartları ve başvuru yöntemleri belli oldu. Adaylar, İçişleri Bakanlığı ve Jandarma bünyesinde görev almak için belirlenen tarihler arasında başvurularını gerçekleştirebilecek.

İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel ve Uzman Erbaş alımı şartları neler, başvurular ne zaman ve nereden yapılacak?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

İçişleri Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli personel olarak görev almak isteyen adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki genel şartları taşıması, ilgili pozisyon için belirlenen eğitim ve KPSS şartlarını sağlaması gerekiyor. Adayların başvuracakları kadroya göre değişen özel şartları da karşılaması gerekiyor.

A) GENEL ŞARTLAR

1) 4/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı'nda belirtilen şartlara sahip olmak,

c) Son başvuru tarihi (11.12.2026) itibarıyla 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanunu'nun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak, ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2) ÖSYM tarafından 2026 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, adayların yapmış oldukları tercih sıralamasına göre KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon ünvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı adayın içerisinde bulunmak.

3) Adaylar, başvuruda bulunurken ilanda belirtilen şartları taşımak kaydıyla en fazla 30 (otuz) adet yer (merkez/taşra) ve/veya pozisyon ünvanı için tercihte bulunabileceklerdir.

4) Adayların başvurularının değerlendirilme işlemleri; yapmış oldukları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere 4 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve ünvan için yapılacaktır.

İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel ve Uzman Erbaş alımı şartları neler, başvurular ne zaman ve nereden yapılacak?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI VE 9.000 UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

İçişleri Bakanlığı 1.170 sözleşmeli personel alımı için başvurular 7-11 Aralık 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.

Jandarma Genel Komutanlığı 9 bin uzman erbaş alımı başvuruları ise 23 Kasım-7 Aralık 2026 tarihleri arasında personeltemin.jandarma.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel ve Uzman Erbaş alımı şartları neler, başvurular ne zaman ve nereden yapılacak?

9.000 UZMAN ERBAŞ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Jandarma Genel Komutanlığına 8.174 jandarma, 3 at bakıcısı, 3 bot serdümeni, 5 kurbağa adam, 200 sıhhiyeci, 100 muhabere, 10 havacılık (5 Uçak/Helikopter Teknisyen Yrdc., 5 Havacılık İtfaiyecisi), 500 lojistik ve 5 bando alt branş/mesleki nitelikli olmak üzere toplam 9.000 uzman erbaş (erkek) temin edilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI:

a. Türk vatandaşı ve erkek olmak,

b. 2027 yılı uzman erbaş teminine yönelik;

(1) Jandarma, muhabere, havacılık ve bando alt branş kontenjanları için 2025-2026

yıllarından birine ait KPSS taban puanının (P3, P93, P94) en az 60 ve üzeri,

Lojistik alt branş kontenjanları için lisans, ön lisans ve meslek lisesinin ilgili bölümleri

için 2025-2026 yılına ait KPSS taban puanının (P3, P93, P94) en az (50) ve üzeri olması

gerekmektedir (Her iki yıla ait sınav notu olanların yüksek puanı olanı kullanılacaktır.).

(2) Lojistik alt branşının belge ile başvurulan kontenjanları için ilköğretim (ortaokul),

ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adayları başvuru kılavuzundaki Tablo-5’te belirtilen mesleki niteliklerinden birine sahip ise KPSS puanı olmadan belge ile (ustalık, kalfalık, Mesleki Yeterlilik Kurumu belgesi vb.) başvuru yapabileceklerdir. Adayların belgelerini Personel Temin Sistemi’ne yüklemesi gerekmektedir.

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01

Ocak 2026) itibarıyla 20 (yirmi) yaşından gün almış olmak ve 27 (yirmi yedi) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2007 (dahil) - 01 Ocak 1999 (dahil) tarihleri arasında doğanlar],

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta

iken müracaat edenler için (yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen başvuru kılavuzundaki Tablo-6’da örneği bulunan nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,

d. Askerliğe elverişli değildir raporu olmamak,

e. Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun “Uzman Erbaşlığa Geçirilme” başlıklı 5’inci Ek

Maddesinde “Sözleşmeli erbaş ve erlerden bu fıkradaki şartları sağlayanlar; kuvvet

komutanlıklarının, Jandarma Genel Komutanlığının ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı, aynı kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı içerisinde olmak şartı ile uzman erbaşlığa nasbedilirler.” hükmü doğrultusunda halen J.Gn.K.lığı emrinde görevli sözleşmeli erbaş ve er olmak,

f. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu

vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği

Yönetmeliği esaslarına göre “Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak,

g. En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu başvuru

kılavuzundaki boy-kilo tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.),

ğ. Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel

Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle

çıkarılmamış olmak veya ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,

h. Muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya

bunların adayı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli iken buralardan ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak yahut görev yapmıyor olmak,

ı. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

i. Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış

olmak,

j. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan mahkemeler tarafından otuz (30)

günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,

k. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri

bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye

kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı mahkûm olmamak,

l. Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet,

fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’inci

maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

m. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile

bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

n. Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve

halen çalışmıyor olmak,

o. Terör örgütlerine veya Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar

verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,

ö. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

p. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya

görmüyor olmak,

r. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs

kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, yüz bölgesi, baş bölgesi, tüm boyun ve el parmak uçlarından itibaren dirsekler dahil kollarda kısa kollu gömlek ve dizden itibaren şort ile görünen vücudun herhangi bir yerinde dövme bulunmamak, kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak),

s. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak,

ş. Yukarıdaki şartlara ilave olarak uzman erbaş temini için başvuru kılavuzunda belirtilen

özel şartları sağlamak.

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