İlaç raporları uzatıldı mı? SGK'dan açıklama geldi

Kronik rahatsızlığı bulunanlar ve sürekli ilaç kullanmak durumunda kalanlar, ilaç raporları geçerlilik süresini yakından takip etmeye başladı. Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin açıklamada bulunurken yeni uygulamanın devreye girdi. Son olarak SGK tafadından ilaç raporlarıyla ilgili duyuru yapıldı. İşte tüm ayrıntılar..

İlaç raporlarının süresi kısa süre içinde dolacak. Belirtilen tarihe kısa süre kalırken rapor geçerlilik süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından açıklama geldi. Peki İlaç raporları uzatıldı mı? İşte ayrıntılar...

İLAÇ RAPORLARI UZATILDI MI?

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, süresi 30 Haziran'da tamamlanacak "engelli ve ilaç raporları"nın yenilenmesi amacıyla yeni bir uygulamaya gidilecek.

Bakanlık tarafından daha önce de belirtildiği gibi kronik hastalığı olan vatandaşların, geçerlilik süresi 30 Haziran 2025'e kadar uzatılmıştı. Ayrıca ilaç raporları için 9 aylık, engelli vatandaşların raporları içinse 12 aya kadar uzanan yeni bir "Rapor Yenileme" takvimi duyuruldu.

Yapılan açıklamada, vatandaşların rapor sürekliliğini sağlamak maksadıyla "Rapor Yenileme" sürecinin başlatıldığı ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden yürütüleceği bilgisi verildi.

İlk olarak bu sistemde öncelik rapor süresi dolmak üzere olan hastalara verildiği ve bu hastaların e-Rapor Sistemi üzerinden bulunacağı belirtilerek "Öncelikle, rapor süresi dolmak üzere olan hastalar e-Rapor Sistemi üzerinden tespit edilecek. Bu kişilere ait T.C. Kimlik numaraları, Merkezi Hekim Randevu Sistemi ile paylaşılacak." bilgisi paylaşıldı.

30 Haziran'da raporu geçersiz hale gelecek hastaların erişim sağlayabileceği özel bir klinik tanımlandığı ve randevu alabilecekleri bilgisi paylaşılırken "Rapor Yenileme" kliniğinden sadece belirlenen T.C. kimlik numaralarına sahip vatandaşların randevu alabileceğin altı çizildi.

SÜRESİ DOLAN RAPOR SAHİPLERİNE SMS GÖNDERİLECEK

Süresi dolan rapor sahiplerine, kısa mesajla gönderilerek bilgi verileceği belirtilerek mesajda yer verilecek ifadeler şu şekilde aktarıldı:

"Sayın vatandaşımız, süresi 30 Haziran 2025 tarihi itibariyle sona erecek raporlar için MHRS üzerinden 'Rapor Yenileme' kliniğine randevu oluşturulması gerekmektedir. Randevu alınmadığı takdirde rapor süresi uzatılmayacaktır. Randevu için tıklayınız: https://mhrs.gov.tr/vatandas/"

Bu açıklamada, tüm hastanelerin, "Rapor Yenileme" kliniği için MHRS'ye özel randevu takvimi oluşturacağı, bunun üzerinden 120 güne kadar ileri tarihli randevu planlaması yapılabileceği açıklandı.

Hastaların, randevu günü hastanelerde "MHRS Koordinasyon Birimi"ne başvuracağı belirtilirken, bu birimin, başvurunun niteliğine göre yönlendirme yapılacaktır. Ayrıyeten başvurunun bir engelli raporu için olması durumunda Sağlık Kurulu'na, ilaç raporu için de ilgili branş kliniğine kayıt ve yönlendirme sağlanacağı bilgisi verildi.

Açıklamada, rapor yenileme dönemi sonunda yenilenmeyen raporlar geçerli olmayacağı kaydedildi.

SGK'DAN DAN İLAÇ TEMİNİ HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ

SGK'dan Kronik Hastalığı Nedeniyle Sağlık Raporu Olan Hastaların İlaç Temini Hakkında yapılan açıklama şu şekildedir;

"Bilindiği üzere Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişiminde aksamaya neden olunmaması ve muhtemel bulaş riskinin azaltılması amacıyla Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemelerle 01.01.2020 tarihi itibarı ile sonlanmış veya bu tarihten sonra sonlanacak olan kronik hastalık raporlarının süreleri uzatılmıştır.

Kurumumuz internet sitesinde yayımlanan 29.11.2021 ve 21.01.2022 tarihli duyurularda yer alan Tebliğ maddeleri dışında kalan hastalıklara ilişkin tüm ilaç rapor süreleri 30.03.2026 tarihine kadar uzatılacak olup bir yıl ve daha uzun süre ilaç temin edilmemiş olan raporların ise geçerliliği sona erdirilecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur."