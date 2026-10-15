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İlk 11'ler belli oldu! Hoffenheim Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir?

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İlk 11'ler belli oldu! Hoffenheim Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir?
Başlık ResmiHoffenheim Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek için Almanya deplasmanında Hoffenheim ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı ekibin Avrupa arenasındaki mücadelesi öncesinde ilk 11'ler belli olurken karşılaşmanın yayın bilgileri de futbolseverlerin gündemine geldi. Hoffenheim Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir merak ediliyor. İşte Hoffenheim Beşiktaş canlı yayın bilgileri....

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Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk hafta karşılaşmasında Olimpik Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı. Avrupa serüvenindeki önceki maçlarında da Midtjylland karşısında 1-0 ve 2-0'lık galibiyetler alan Beşiktaş, Hradec Kralove karşılaşmalarını da 1-0'lık skorlarla tamamladı. Peki, Hoffenheim Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman? İşte, Hoffenheim Beşiktaş ilk 11 maç kadrosu ve canlı yayın bilgileri...

İlk 11ler belli oldu! Hoffenheim Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir?
Başlık Resmiİlk 11ler belli oldu! Hoffenheim Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir?

HOFFENHEİM BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Hoffenheim ile Beşiktaş arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, TRT 1 üzerinden canlı yayınlanacak. Hoffenheim Beşiktaş maçı şifresiz olarak izlenebilecek.

İlk 11ler belli oldu! Hoffenheim Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir?
Başlık Resmiİlk 11ler belli oldu! Hoffenheim Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir?

BEŞİKTAŞ AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasındaki Hoffenheim - Beşiktaş karşılaşması, 15 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. Almanya'daki Rhein-Neckar-Arena'da gerçekleştirilecek mücadele saat 22.00'de başlayacak.

İlk 11ler belli oldu! Hoffenheim Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir?
Başlık Resmiİlk 11ler belli oldu! Hoffenheim Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir?

HOFFENHEİM BEŞİKTAŞ İLK 11 MAÇ KADROSU

Hoffenheim: Baumann, Coufal, Ozan, Machida, Bernardo, Kramaric, Burger, Avdulllahu, Daghim, Asllani, Hlozek.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Outtara, Ndidi, Olaitan, Orkun, İlhan, Trossard, Oh.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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