İngiltere-Çekya maçı, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta günün dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor. Wembley'de oynanacak mücadele öncesinde maç saati, yayın kanalı ve canlı izleme seçenekleri futbolseverler tarafından araştırılıyor.

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İngiltere ile Çekya, UEFA Uluslar Ligi'nde gruptaki dördüncü maçlarına çıkıyor. İngiltere, son iki karşılaşmasını gol yemeden kazanarak formunu yükseltirken Çekya ise gruptaki ilk puanını almak için Wembley'de sahaya çıkacak.

İNGİLTERE-ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere-Çekya maçı 6 Ekim 2026 Salı günü saat 21.45'te A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

İngiltere, ilk üç maçında İspanya'ya 3-2 mağlup olurken Çekya'yı 2-0 ve Hırvatistan'ı 7-0 yendi. Çekya ise oynadığı üç karşılaşmadan puan çıkaramadı.

İngiltere-Çekya maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

İNGİLTERE-ÇEKYA MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

İngiltere-Çekya karşılaşması A Spor'un canlı yayını üzerinden takip edilebilecek. Maçı televizyondan izlemek isteyen futbolseverler A Spor ekranlarını kullanabilirken internet üzerinden takip etmek isteyenler de kanalın resmi canlı yayın seçeneklerine yöneliyor.

Wembley'deki karşılaşmada İngiltere üst üste üçüncü galibiyetini hedefliyor. Çekya ise Hırvatistan, İngiltere ve İspanya karşısında aldığı mağlubiyetlerin ardından gruptaki ilk puanını almak için mücadele edecek.

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