Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 13 Mayıs Instagram yayın akışı yenilememe sorunu

13 Mayıs 2025 günü itibarıyla Instagram kullanıcıları, platforma erişim konusunda ciddi problemlerle karşılaştı. Giriş yapmaya çalışan birçok kişi, ana sayfanın yenilenmemesi, içeriklerin görüntülenememesi ve mesajlara ulaşılamaması gibi sorunlar yaşadığını sosyal medya üzerinden duyurdu. Kısa sürede binlerce kişi bu durumu gündeme taşıyarak, Instagram'da teknik bir arıza olup olmadığını sorgulamaya başladı. Instagram çöktü mü, neden açılmıyor merak ediliyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

13 Mayıs 2025 tarihinde Instagram kullanıcıları, sabah saatlerinden itibaren sosyal medya platformuna erişimde ciddi sorunlar yaşamaya başladı. Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinden kullanıcılar, uygulamaya giriş yapamadıklarını veya içeriklerin yüklenmediğini bildirdi.

Öğle saatlerinde artan şikayetler, platformun global çapta bir teknik aksaklık yaşanıp yaşanmadığı sorusunu da doğurdu. Kullanıcılar arasında merak oluşurken, gözler Instagram’ın bağlı olduğu Meta şirketinden gelecek resmi açıklamaya çevrildi.

INSTAGRAM NEDEN YENİLENMİYOR?

Uygulamaya giriş yapabilen kullanıcılar bile platformu sağlıklı şekilde kullanmakta zorluk çekti. Ana sayfa yenilenmedi, hikayeler açılmadı ve bazı içerikler hiç görüntülenemedi. En yaygın sorunlardan biri ise “akış yenilenemedi” hatası oldu.

Henüz uygulama yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadığı için, yaşanan teknik sorunun kesin kaynağı netlik kazanmadı. Kullanıcıların cihazlarını yeniden başlatmaları, uygulamayı güncellemeleri veya bir süre beklemeleri tavsiye ediliyor.

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNU

Instagram erişim sorunu nedeni ile birçok kullanıcı Downdetector gibi kesinti izleme platformlarına yöneldi. Şikayetlerin 13 Mayıs saat 14.53’ten itibaren hızla arttığı görüldü. Türkiye’nin birçok ilinden ve dünyanın farklı noktalarından gelen geri bildirimler, sorunun global bir aksaklık olabileceğini düşündürdü.

Kullanıcılar sorunun kısa sürede çözülmesini umut ederken, platformun teknik ekibinin muhtemel müdahalesiyle normal işleyişe dönülmesi bekleniyor.