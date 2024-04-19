Instagram dürtme özelliği "dürtme" butonuna tıklayarak kullanılabilecek

İnstagram her yeni güncellemede uygulamada kullanıcısı deneyimlerine iyileştirmeyi amaçlıyor. Çok yakında İnstagram'a gelmesi beklenen dürtme özelliği sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar İnstagram dürtme özelliği nedir şimdiden merak etmeye başladı bile. Peki İnstagram dürtme özelliği nasıl kullanılır? Bende İnstagram dürtme özelliği yok diyorsanız merak etmeyin, güncelleme henüz kullanıcılara açılmadı

İnstagram dürtme özelliği nasıl kullanılır? META daha önce MSN'den bildiğimiz dürtme özelliğini İnstagram'a taşımaya hazırlanıyor. Peki, İnstagram'da başka birisi nasıl dürtülür? İşte İnstagram dürtme özelliği güncellemesi ile ilgili bilgiler...

İNSTAGRAM DÜRTME ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

Instagram dürtme özeliği henüz kullanıcılara açılmış bir özellik değil. Ancak şimdiden Instagram'da dürtme nasıl yapılır merak edilmeye başlandı.

Kod araştırmacısı Alessandro Paluzzi'nin keşfettiği dürtme özelliğinin dürtmek istediğiniz profilin sağ üstünde yer alan el işaretine tıklayarak yapılabileceği öğrenildi. Kişinin profilinde yer alan dürtme butonuna tıkladığınızda dürtmek istediğiniz kişinin profiline mesaj bildirimi düşeceği tahmin ediliyor.

INSTAGRAM DÜRTME ÖZELLİĞİ NE ZAMAN GELECEK?

Instagram'da şu an dürtme butonu aktif değil. Edinilen bilgilere göre çok yakın zamanda Instagram'a dürtme özelliğinin gelecek. Konu ile ilgili kesin bir tarih bilgisi bulunmamakla birlikte, merakla beklenen dürtme özelliğinin META tarafından kullanıcıları çok da uzun süre bekletmeyecekleri bir güncelleme ile kullanıma sürecekleri bekleniyor.

Instagram dürtme butonunun açık el şeklinde bir buton olacağı ve profillerin sağ üst köşesinde yer alacağı ileri sürülüyor:

Özellikle alakalı Meta, konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı ve özelliğe dair henüz bir bildirimde bulunmadı.