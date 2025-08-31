Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İnter - Udinese maçı hangi kanalda, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı? Canlı yayın bilgileri açıklandı!

İnter - Udinese maçı hangi kanalda, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı? Canlı yayın bilgileri açıklandı!

İnter - Udinese maçı hangi kanalda, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı? Canlı yayın bilgileri açıklandı!
İtalya Serie A’nın 4. haftasında Inter, sahasında Udinese’yi ağırlamaya hazırlanıyor. Pazar akşamı oynanacak kritik mücadele, hem ev sahibi hem de deplasman ekibi için sezonun önemli dönemeçlerinden biri olacak. İnter - Udinese maçı hangi kanalda, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı futbolseverler tarafından merak ediliyor.

İnter - Udinese maçı hangi kanalda, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı soruları gündemde! Hakan Çalhanoğlu’nun forma giyip giymeyeceği sorgulanırken maçın canlı yayın detayları da sporseverler tarafından yakından takip ediliyor.

İNTER - UDİNESE MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A’nın 4. haftasında Inter, sahasında Udinese ile karşı karşıya gelecek. Inter - Udinese maçı  31 Ağustos 2025 Pazar günü saat 21:45’te başlayacak.

Mücadele S Sport Plus, Tivibu Spor 1 ile S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. 

İNTER - UDİNESE MAÇINDA HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

Sezon başından itibaren Inter’in orta saha organizasyonunda önemli bir rol üstlenen Hakan Çalhanoğlu, bu karşılaşmada sahada olup olmayacağı merak konusu. Hakan Çalhanoğlu'nun Udinese maçında ilk 11'de yer alması şu an için beklenmiyor. Net kararın maç saatine yakın açıklanması bekleniyor.

İNTER - UDİNESE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Inter - Udinese mücadelesi, Serie A yayın hakları kapsamında canlı olarak yayınlanacak. S Sport Plus, Tivibu Spor 1 ve S Sport 2 üzerinden gerçekleşecek yayın şifreli gerçekleşecek.

İNTER - UDİNESE MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU

İnter: Y. Sommer, B. Pavard, F. Acerbi, A. Bastoni, D. Dumfries, P. Sučić, N. Barella, H. Mkhitaryan, F. Dimarco, M. Thuram, L. Martínez

Udinese: R. Sava, N. Bertola, T. Kristensen, O. Solet, K. Ehizibue, S. Lovrić, J. Karlström, A. Atta, J. Zemura, K. Davis, I. Bravo

