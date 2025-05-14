iPhone 17 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?

2025 sonbaharında tanıtılması beklenen iPhone 17 serisi, dört modelle piyasaya çıkacak. Kulislerde tasarım bilgileri konuşulan iPhone 17 çıkış tarihi ve fiyatı merak ediliyor.

Apple’ın merakla beklenen iPhone 17 serisi, teknoloji tutkunlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Çıkış tarihi ve fiyatları merak ediliyor.

İPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple, yeni iPhone modellerini geleneksel olarak Eylül ayında tanıtıyor. iPhone 17 serisinin de bu takvime uyması bekleniyor. iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri Eylül 2025’te, muhtemelen 9-10 Eylül civarında duyurulacak.

Ön siparişlerin lansmandan sonra açılacağı tahmin ediliyor. iPhone 17 serisinin, iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere dört farklı modelle piyasaya sürüleceği düşünülüyor.

İPHONE 17 FİYATI NE KADAR OLACAK?

iPhone 17 serisininfiyatları henüz kesinleşmedi ancak zam söylentileri dikkat çekiyor. Apple, yeni özellikler ve muhtemel Trump yönetiminin Çin’e uygulayacağı tarifeler nedeniyle fiyatları artırabilir.

iPhone 17 $799, iPhone 17 Air $899, iPhone 17 Pro $999 ve iPhone 17 Pro Max $1,199’dan başlayabilir. Türkiye’de fiyatlar, vergilerle birlikte 80,000 TL’den başlayabilir.

HANGİ MODELLER OLACAK?

iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere dört model bekleniyor. Plus modeli yerini Air’e bırakacak.