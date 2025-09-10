iPhone 17 Pro Max - Galaxy S26 Ultra karşılaştırması! İşte öne çıkan özellikler

Akıllı telefon dünyasında rekabet yeniden alevlendi. Apple’ın iPhone 17 Pro Max’i ve Samsung’un Galaxy S26 Ultra’sı tanıtıldıktan sonra gözler iki modele çevrildi. İki dev markanın yeni amiral gemileri, kamera gücü, işlemci performansı ve yapay zeka destekli özellikleriyle dikkat çekiyor. Peki hangi model öne çıkıyor?

İPHONE 17 PRO MAX ÖZELLİKLERİ

Apple’ın en güçlü modeli olan iPhone 17 Pro Max, yeni A19 Pro işlemcisiyle geliyor. 3 nm üretim teknolojisi sayesinde daha hızlı ve daha az enerji tüketen bu çip, oyun ve yoğun performans gerektiren uygulamalarda etkisini gösteriyor. Ayrıca cihazda özel soğutma sistemi bulunuyor.

Bu sayede uzun süreli kullanımda cihazın ısınması minimuma indiriliyor. Kamera tarafında üçlü 48 MP sensör öne çıkıyor.

Pil ömrü ise iPhone tarihindeki en uzun kullanım süresini vaat ediyor: 39 saate kadar video oynatma.

25W MagSafe hızlı şarj desteğiyle cihaz kısa sürede doluyor.

GALAXY S26 ULTRA ÖZELLİKLERİ

Galaxy S26 Ultra henüz resmi olarak tanıtılmadı ancak son günlerde gelen sızıntılar cihaz hakkında güçlü ipuçları veriyor. En dikkat çeken nokta kamera sistemi oldu.

200 MP çözünürlüğe sahip ana kamera, özellikle düşük ışık koşullarında daha net ve detaylı fotoğraflar çekebilecek. Ayrıca gece çekimlerinde ve zoom performansı üzerinde durulduğu biliniyor.

Donanım tarafında ise 5.000 mAh civarında batarya ve 60-65W hızlı şarj desteği bekleniyor. Bu sayede cihazın yarım saatten kısa sürede yüksek oranda şarj olması mümkün olabilir.

Snapdragon 8 Elite Gen 2 işlemci, daha hızlı RAM teknolojisi ve ince tasarım da Galaxy S26 Ultra’nın öne çıkan özellikleri arasında. Ancak unutmamak gerekir ki bu bilgiler henüz resmi değil, sızıntılara dayanıyor. Telefonun 2026 yılı başında tanıtılması bekleniyor.

İPHONE 17 PRO MAX - GALAXY S26 ULTRA KARŞILAŞTIRMASI

Özellik iPhone 17 Pro Max Galaxy S26 Ultra (Sızdırılan bilgilere göre) Ekran 6.9 inç Super Retina XDR 6.8 inç Dynamic AMOLED İşlemci A19 Bionic Snapdragon 8 Gen 5 Kamera 48 MP ana kamera 200 MP ana kamera Batarya Enerji verimli, uzun kullanım Daha büyük batarya + hızlı şarj Ekstra Apple Vision Pro uyumu S-Pen desteği

HANGİSİ DAHA İYİ?

Seçim tamamen kullanıcı beklentisine bağlı. iPhone 17 Pro Max, Apple ekosistemiyle kusursuz uyum ve güçlü performans isteyenler için öne çıkıyor. Galaxy S26 Ultra ise kamera gücü ve S-Pen desteğiyle üretkenlik arayanlar için ideal bir seçenek oluyor. Her iki telefonda yapay zeka desteği ile pek çok özellik sunuyor.