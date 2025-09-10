Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > iPhone 17 Pro Max - Galaxy S26 Ultra karşılaştırması! İşte öne çıkan özellikler

iPhone 17 Pro Max - Galaxy S26 Ultra karşılaştırması! İşte öne çıkan özellikler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
iPhone 17 Pro Max - Galaxy S26 Ultra karşılaştırması! İşte öne çıkan özellikler
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple'ın resmi olarak tanıttığı iPhone 17 Pro Max cihazının ardından gözler Samsung'un çıkacak olan Galaxy S26 Ultra cihazına çevrildi. Teknoloji dünyasında rekabeti en çok konuşulan iki markanın iPhone 17 Pro Max - Galaxy S26 Ultra karşılaştırması teknolojiseverlerin gündeminde yer alırken hangisinin daha iyi olduğu merak ediliyor.

Akıllı telefon dünyasında rekabet yeniden alevlendi. Apple’ın iPhone 17 Pro Max’i ve Samsung’un Galaxy S26 Ultra’sı tanıtıldıktan sonra gözler iki modele çevrildi. İki dev markanın yeni amiral gemileri, kamera gücü, işlemci performansı ve yapay zeka destekli özellikleriyle dikkat çekiyor. Peki hangi model öne çıkıyor?

İPHONE 17 PRO MAX ÖZELLİKLERİ

Apple’ın en güçlü modeli olan iPhone 17 Pro Max, yeni A19 Pro işlemcisiyle geliyor. 3 nm üretim teknolojisi sayesinde daha hızlı ve daha az enerji tüketen bu çip, oyun ve yoğun performans gerektiren uygulamalarda etkisini gösteriyor. Ayrıca cihazda özel soğutma sistemi bulunuyor.

Bu sayede uzun süreli kullanımda cihazın ısınması minimuma indiriliyor. Kamera tarafında üçlü 48 MP sensör öne çıkıyor. 

iPhone 17 Pro Max - Galaxy S26 Ultra karşılaştırması! İşte öne çıkan özellikler - 1. Resim

Pil ömrü ise iPhone tarihindeki en uzun kullanım süresini vaat ediyor: 39 saate kadar video oynatma.

25W MagSafe hızlı şarj desteğiyle cihaz kısa sürede doluyor.

iPhone 17 Pro Max - Galaxy S26 Ultra karşılaştırması! İşte öne çıkan özellikler - 2. Resim

GALAXY S26 ULTRA ÖZELLİKLERİ

Galaxy S26 Ultra henüz resmi olarak tanıtılmadı ancak son günlerde gelen sızıntılar cihaz hakkında güçlü ipuçları veriyor. En dikkat çeken nokta kamera sistemi oldu.

200 MP çözünürlüğe sahip ana kamera, özellikle düşük ışık koşullarında daha net ve detaylı fotoğraflar çekebilecek. Ayrıca gece çekimlerinde ve zoom performansı üzerinde durulduğu biliniyor.

iPhone 17 Pro Max - Galaxy S26 Ultra karşılaştırması! İşte öne çıkan özellikler - 3. Resim

Donanım tarafında ise 5.000 mAh civarında batarya ve 60-65W hızlı şarj desteği bekleniyor. Bu sayede cihazın yarım saatten kısa sürede yüksek oranda şarj olması mümkün olabilir.

Snapdragon 8 Elite Gen 2 işlemci, daha hızlı RAM teknolojisi ve ince tasarım da Galaxy S26 Ultra’nın öne çıkan özellikleri arasında. Ancak unutmamak gerekir ki bu bilgiler henüz resmi değil, sızıntılara dayanıyor. Telefonun 2026 yılı başında tanıtılması bekleniyor.

iPhone 17 Pro Max - Galaxy S26 Ultra karşılaştırması! İşte öne çıkan özellikler - 4. Resim

İPHONE 17 PRO MAX - GALAXY S26 ULTRA KARŞILAŞTIRMASI

ÖzellikiPhone 17 Pro MaxGalaxy S26 Ultra (Sızdırılan bilgilere göre)
Ekran6.9 inç Super Retina XDR6.8 inç Dynamic AMOLED
İşlemciA19 BionicSnapdragon 8 Gen 5
Kamera48 MP ana kamera200 MP ana kamera
BataryaEnerji verimli, uzun kullanımDaha büyük batarya + hızlı şarj
EkstraApple Vision Pro uyumuS-Pen desteği

HANGİSİ DAHA İYİ?

Seçim tamamen kullanıcı beklentisine bağlı. iPhone 17 Pro Max, Apple ekosistemiyle kusursuz uyum ve güçlü performans isteyenler için öne çıkıyor. Galaxy S26 Ultra ise kamera gücü ve S-Pen desteğiyle üretkenlik arayanlar için ideal bir seçenek oluyor. Her iki telefonda yapay zeka desteği ile pek çok özellik sunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fransa'da ortaokulda bıçaklı saldırgan dehşet saçtı! Çok sayıda yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
DOFRB borsada ne zaman işlem görecek? Dof Robotik halka arz sonuçları açıklandı - HaberlerDOFRB borsada ne zaman işlem görecek? Dof Robotik halka arz sonuçları açıklandıBüşra Işıldar kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli boksörümüz Dünya Boks Şampiyonası’nda yarı finalde! - HaberlerBüşra Işıldar kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli boksörümüz Dünya Boks Şampiyonası’nda yarı finalde!Tekirdağ su kesintisi 10 Eylül: Çorlu, Malkara ve Şarköy’de sular ne zaman gelecek? - HaberlerTekirdağ su kesintisi 10 Eylül: Çorlu, Malkara ve Şarköy’de sular ne zaman gelecek?Manifest neden gözaltına alındı, konserleri iptal mi? - HaberlerManifest neden gözaltına alındı, konserleri iptal mi?Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'den müjdeli haber var - HaberlerHavalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'den müjdeli haber varGelinim Mutfakta Miyase neden hapse girdi? - HaberlerGelinim Mutfakta Miyase neden hapse girdi?
Sonraki Haber Yükleniyor...