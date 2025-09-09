Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
iPhone 17 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Apple'ın Eylül 2025 etkinliğiyle tanıtılacak iPhone 17 serisi, global lansman tarihinin ardından Türkiye'de de raflara ulaşmaya hazırlanıyor. Ön siparişlerin 12 Eylül'de başlaması ve 19 Eylül resmi satış tarihi, teknoloji meraklılarını heyecanlandırıyor. Fiyatlar ve özellikler, döviz kuru ve vergilerle şekillenecek.

Apple'ın yıllık iPhone lansmanı, her zaman teknoloji dünyasının en büyük olaylarından biri olurken 2025 modeli iPhone 17 serisi bekleniyor. 9 Eylül'deki etkinlikte resmiyet kazanacak seri, iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerini içerecek. 

İPHONE 17 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

iPhone 17, Apple'ın global lansmanına paralel olarak 19 Eylül 2025 Cuma günü, ön siparişler ise 12 Eylül Cuma'dan itibaren başlayacak. 9 Eylül Salı günü saat 20.00'de (Türkiye saati) başlayacak etkinlikte tanıtılacak serinin, ABD'de aynı tarihte raflara çıkması bekleniyor. Türkiye'de ise yetkili satıcılar tarafından satışa sunulacak. 

İPHONE 17 SERİSİ TÜRKİYE SATIŞ FİYATI

Resmi satış fiyatı tanıtım etkinliğinin ardından belli olacak. Ancak dünyada modeline göre 799-1299 dolar aralığında fiyatların değişmesi bekleniyor. 

Türkiye'de ise kur farkı, vergiler, ek maliyetler ve özellikler göz önüne alındığında; iPhone 17 Pro'nun 65 bin TL-72 bin TL arasında, 17 Pro Max modelinşin ise 75 bin TL ile 85 bin TL arasında değişmesi bekleniyor. 

İPHONE 17 SERİSİ ÖZELLİKLERİ

iPhone 17: 6,3 inçlik LTPO OLED ekran (120 Hz ProMotion), A19 işlemci, 8 GB RAM, 128–512 GB depolama, çiftli kamera (48 MP + 12 MP), 24 MP ön kamera. 3 600 mAh civarında batarya kapasitesi mevcut.

iPhone 17 Air: Apple'ın şimdiye kadarki en ince iPhone modeli olabilir. Kalınlığı yaklaşık 5,5 mm. 6,6 inçlik 120 Hz ekran, tek arka kamera (48 MP), 24 MP ön kamera, A19 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB-1 TB depolama. Batarya 2 800-3 100 mAh aralığında.

iPhone 17 Pro / Pro Max: Her ikisinde de 48 MP’lik üçlü arka kamera sistemi, Pro Max modeli (ve muhtemelen Pro modeli) 8× optik zoom ve 8K video kayıt desteğine sahip. Pro Max modelinde 5 000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Ayrıca bu modeller yatay bir kamera çubuğu ile geliyor.

