İş adamı Mehmet Köse’nin cansız bedeni Battalgazi ilçesi Çöşnük Kavşağı civarında bulundu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen acı olayın ardından iş adamı Mehmet Köse'nin neden öldüğü merak edilirken olayla ilgili soruşturma da sürüyor. 45 yaşındaki Mehmet Köse kimdir, kaç yaşında araştırılıyordu. Cansız bedeni Malatya'da bulundu.

Yol kenarında bulunan bir ağaçta asılı bir adam gören vatandaşların polise haber vermesinin ardından olay yerine ekipler sevk edildi. Ağaca asılı olarak bulunan iş adamı Mehmet Köse hayatını kaybetti.

İŞ ADAMI MEHMET KÖSE ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Malatya -Elazığ karayolu Battalgazi ilçesi Çöşnük Kavşağı civarında 05.00 civarında yaşanan olay gündem oldu.

Yol kenarında bulunan bir ağaçta asılı bir adam görülmesinin üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri kontrol sonucunda kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken iş adamı Mehmet Köse olduğu tespit edildi.