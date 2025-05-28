Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 28 Mayıs 2025 İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 28 Mayıs 2025 İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 28 Mayıs 2025 İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mayıs ayının sonlarına doğru İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de ara ara sağanak yağışlar etkili oluyor. Geçen sene İstanbul barajları düşük seviyelerde seyir izlerken İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü barajlardaki doluluk oranını belli oldu. İşte İSKİ verileriyle barajlarda doluluk oranı.

İSKİ baraj doluluk oranı her gün güncel olarak paylaşıyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 77,18 olarak kaydedildi.

Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 40,58 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 92,21 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 28 Mayıs 2025 İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu? - 1. Resim

28 MAYIS 2025 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜZDE KAÇ OLDU?

Haziran ayına kısa bir süre kala başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde yağışlar yağmaya devam ediyor.  Ülke genelinde sağanak yağışlar devam ederken meteorolojiden yeni yağış uyarıları yapılmaya devam ediyor. Peki İstanbul barajlarında son durum ne? İSKİ İstanbul baraj verilerini açıkladı.

İstanbul barajlarında doluluk oranı 28 Mayıs 2025 Çarşamba yüzde 77.18 oldu. İSKİ’nin son raporuna göre 28 Mayıs 2025 barajlardaki doluluk oranları:

Ömerli Barajı yüzde 88,82

Darlık Barajı yüzde 80,27

Elmalı Barajı yüzde 92,21

Terkos Barajı yüzde 77,78

Alibey Barajı yüzde 57,49

Büyükçekmece Barajı yüzde 68,64

Sazlıdere Barajı yüzde 56,9

Istrancalar Barajı yüzde 40,58

Kazandere Barajı yüzde 84,18

Pabuçdere Barajı yüzde 83,72

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 28 Mayıs 2025 İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu? - 2. Resim

BARAJLARIN SON 14 GÜN İÇERİSİNDEKİ DOLULUK ORANLARI

15 Mayıs 79,01

16 Mayıs 78,75

17 Mayıs 78,7

18 Mayıs 78,97

19 Mayıs 78,83

20 Mayıs 78,64

21 Mayıs 78,45

22 Mayıs 78,22

23 Mayıs 77,99

24 Mayıs 77,78

25 Mayıs 77,52

26 Mayıs 77,42

27 Mayıs 77,36

28 Mayıs 77,18

Kaynak: Türkiye Gazetesi

iPhone parolanız çalınmış olabilir! Bu parola veri sızıntısında görüldü ne demek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
iPhone parolanız çalınmış olabilir! Bu parola veri sızıntısında görüldü ne demek? - HaberleriPhone parolanız çalınmış olabilir! Bu parola veri sızıntısında görüldü ne demek?Kadınlar nasıl gassal olur, maaşı ne kadar? Gassal olma şartları - HaberlerKadınlar nasıl gassal olur, maaşı ne kadar? Gassal olma şartlarıTürkiye maçı ne zaman? ABD - Türkiye 2026 Dünya Kupası hazırlık maçı - HaberlerTürkiye maçı ne zaman? ABD - Türkiye 2026 Dünya Kupası hazırlık maçıİşte Benim Stilim Güzide Duran neden yok? İşte Benim Stilim jüri üyesi Güzide Duran yarışmadan ayrıldı mı? Öykü Serter açıkladı - Haberlerİşte Benim Stilim Güzide Duran neden yok? İşte Benim Stilim jüri üyesi Güzide Duran yarışmadan ayrıldı mı? Öykü Serter açıkladıMertens neden gidiyor? Galatasaray'ın Belçikalı golcüsü Mertens'ten veda mesajı! - HaberlerMertens neden gidiyor? Galatasaray'ın Belçikalı golcüsü Mertens'ten veda mesajı!28 Mayıs İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama - Haberler28 Mayıs İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
Sonraki Haber Yükleniyor...