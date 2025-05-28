İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 28 Mayıs 2025 İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

Mayıs ayının sonlarına doğru İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de ara ara sağanak yağışlar etkili oluyor. Geçen sene İstanbul barajları düşük seviyelerde seyir izlerken İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü barajlardaki doluluk oranını belli oldu. İşte İSKİ verileriyle barajlarda doluluk oranı.

İSKİ baraj doluluk oranı her gün güncel olarak paylaşıyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 77,18 olarak kaydedildi.

Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 40,58 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 92,21 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.

28 MAYIS 2025 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜZDE KAÇ OLDU?

Haziran ayına kısa bir süre kala başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde yağışlar yağmaya devam ediyor. Ülke genelinde sağanak yağışlar devam ederken meteorolojiden yeni yağış uyarıları yapılmaya devam ediyor. Peki İstanbul barajlarında son durum ne? İSKİ İstanbul baraj verilerini açıkladı.

İstanbul barajlarında doluluk oranı 28 Mayıs 2025 Çarşamba yüzde 77.18 oldu. İSKİ’nin son raporuna göre 28 Mayıs 2025 barajlardaki doluluk oranları:

Ömerli Barajı yüzde 88,82

Darlık Barajı yüzde 80,27

Elmalı Barajı yüzde 92,21

Terkos Barajı yüzde 77,78

Alibey Barajı yüzde 57,49

Büyükçekmece Barajı yüzde 68,64

Sazlıdere Barajı yüzde 56,9

Istrancalar Barajı yüzde 40,58

Kazandere Barajı yüzde 84,18

Pabuçdere Barajı yüzde 83,72

BARAJLARIN SON 14 GÜN İÇERİSİNDEKİ DOLULUK ORANLARI

15 Mayıs 79,01

16 Mayıs 78,75

17 Mayıs 78,7

18 Mayıs 78,97

19 Mayıs 78,83

20 Mayıs 78,64

21 Mayıs 78,45

22 Mayıs 78,22

23 Mayıs 77,99

24 Mayıs 77,78

25 Mayıs 77,52

26 Mayıs 77,42

27 Mayıs 77,36

28 Mayıs 77,18