İSKİ su kesintisi sorgulama! 5 Ekim İstanbul su kesintisi programı
İSKİ su kesintisi programı 5 Ekim 2026 Pazar günü İstanbul'un farklı ilçelerinde yaşayan vatandaşların gündeminde. Başakşehir, Fatih, Pendik ve Sultangazi'deki bazı mahallelerde içme suyu hattı arızaları ile bakım-onarım çalışmaları nedeniyle kesintiler yaşanırken suların ne zaman geleceği araştırılıyor.
İstanbul su kesintisi programı, gün içinde yaşanan arızaların ardından yeniden merak konusu oldu. İSKİ kayıtlarında 5 Ekim için Başakşehir, Fatih, Pendik ve Sultangazi'deki bazı mahallelerde kesinti bilgileri netleşti.
İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA
İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı üzerinden ilçe, mahalle, kesinti nedeni, başlangıç saati ve tahmini bitiş saati bilgileri takip edilebiliyor. 5 Ekim'deki güncel kayıtlarda Başakşehir'in Altınşehir Mahallesi, Fatih'in Hırka-i Şerif ve Karagümrük mahalleleri, Pendik'in Esenyalı, Fatih, Güzelyalı ve Orhangazi mahalleleri ile Sultangazi'nin 75. Yıl, Gazi, Yunus Emre ve Zübeyde Hanım mahalleleri yer aldı.
5 EKİM İSTANBUL SU KESİNTİSİ PROGRAMI
Başakşehir
Kesinti nedeni: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası
Etkilenen mahalle: Altınşehir Mahallesi
Kesinti saati: 10.26 - 13.00
Fatih
Kesinti nedeni: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle şebeke hattı vana montajı/değişimi
Etkilenen mahalleler: Hırka-i Şerif Mahallesi, Karagümrük Mahallesi
Kesinti saati: 10.51 - 13.00
Pendik
Kesinti nedeni: İçme suyu sistemlerinde yapılan bakım-onarım çalışmaları
Etkilenen mahalleler: Esenyalı Mahallesi, Fatih Mahallesi, Güzelyalı Mahallesi,
Orhangazi Mahallesi
Kesinti saati: 10.06 - 15.00
Sultangazi
Kesinti nedeni: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle şebeke hattı vana montajı/değişimi
Etkilenen mahalleler: 75. Yıl Mahallesi, Gazi Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi, Zübeyde Hanım Mahallesi
Kesinti saati: 12.03 - 17.00