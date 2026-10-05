İSKİ su kesintisi programı 5 Ekim 2026 Pazar günü İstanbul'un farklı ilçelerinde yaşayan vatandaşların gündeminde. Başakşehir, Fatih, Pendik ve Sultangazi'deki bazı mahallelerde içme suyu hattı arızaları ile bakım-onarım çalışmaları nedeniyle kesintiler yaşanırken suların ne zaman geleceği araştırılıyor.

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İstanbul su kesintisi programı, gün içinde yaşanan arızaların ardından yeniden merak konusu oldu. İSKİ kayıtlarında 5 Ekim için Başakşehir, Fatih, Pendik ve Sultangazi'deki bazı mahallelerde kesinti bilgileri netleşti.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı üzerinden ilçe, mahalle, kesinti nedeni, başlangıç saati ve tahmini bitiş saati bilgileri takip edilebiliyor. 5 Ekim'deki güncel kayıtlarda Başakşehir'in Altınşehir Mahallesi, Fatih'in Hırka-i Şerif ve Karagümrük mahalleleri, Pendik'in Esenyalı, Fatih, Güzelyalı ve Orhangazi mahalleleri ile Sultangazi'nin 75. Yıl, Gazi, Yunus Emre ve Zübeyde Hanım mahalleleri yer aldı.

İSKİ su kesintisi sorgulama! 5 Ekim İstanbul su kesintisi programı

5 EKİM İSTANBUL SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Başakşehir

Kesinti nedeni: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası

Etkilenen mahalle: Altınşehir Mahallesi

Kesinti saati: 10.26 - 13.00

Fatih

Kesinti nedeni: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle şebeke hattı vana montajı/değişimi

Etkilenen mahalleler: Hırka-i Şerif Mahallesi, Karagümrük Mahallesi

Kesinti saati: 10.51 - 13.00

İSKİ su kesintisi sorgulama! 5 Ekim İstanbul su kesintisi programı

Pendik

Kesinti nedeni: İçme suyu sistemlerinde yapılan bakım-onarım çalışmaları

Etkilenen mahalleler: Esenyalı Mahallesi, Fatih Mahallesi, Güzelyalı Mahallesi,

Orhangazi Mahallesi

Kesinti saati: 10.06 - 15.00

Sultangazi

Kesinti nedeni: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle şebeke hattı vana montajı/değişimi

Etkilenen mahalleler: 75. Yıl Mahallesi, Gazi Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi, Zübeyde Hanım Mahallesi

Kesinti saati: 12.03 - 17.00

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