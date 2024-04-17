İsmet İnönü'nün Ankara'daki evi 20 Nisan - 26 Mayıs 2024 tarihleri arasında ziyarete açılacak

Pembe Köşk geziliyor mu, sorusuna cevap aranıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İsmet İnönü'nün Ankara'daki evi ziyarete açılacak. Peki, Pembe Köşk hangi semtte? İsmet İnönü'nün Ankara'daki evi geziliyor mu? İşte detaylar...

Pembe Köşk olarak bilinen İsmet İnönü Evi ziyarete açılacak. İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, ziyaret için detayları aktardı. Peki, Pembe Köşk sahibi kim? İsmet İnönü'nün Ankara'daki evi ne zaman açılacak? İnönü'nün evine nasıl gidilir? Ayrıntılar haberimizde...

İSMET İNÖNÜ'NÜN EVİ 23 NİSAN DOLAYISIYLA ZİYARETE AÇILACAK

Pembe Köşk'ün senede iki defa ziyarete açılıyor. Bu sene İsmet İnönü Ankara'daki evi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, 20 Nisan - 26 Mayıs 2024 tarihleri arasında ziyarete açılacak.

Müzede bu yıl, "İnönü ve Okumak" konulu sergi ziyaretçileri ile buluşacak. Tasarımını Ayşenaz Toker'in yaptığı sergi, Pembe Köşk'te 20 Nisan-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında her gün 10.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatlerinde okulların ve halkın ziyaretine ücretsiz olarak sunulacak.

PEMBE KÖŞK HANGİ SEMTTE?

Pembe Köşk, Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin bir parçası olan yapıdır.

PEMBE KÖŞK GEZİLİYOR MU?

Haziran 2021'de restorasyonuna başlanılan köşk, tadilatlarının tamamlanmasıyla Cumhuriyet'in 100. yılına özel kapılarını ziyaretçilere açmıştı. Pembe Köşk'ün senede iki defa ziyarete açılıyor ve her seferinde değişik konuları işliyor.

PEMBE KÖŞK SAHİBİ KİM?

Pembe Köşk, Türkiye Cumhuriyeti 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 48 yılını geçirdiği köşktür. İsmet İnönü Pembe Köşk'ü 10 Eylül 1923 tarihinde bir bağ evi olarak evin eski sahibi Mehmet Uzunzade'den satın alıp 1925 yılında ailesiyle birlikte taşındı ve 1973 yılına kadar burada yaşadı.