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İsrail, BMGK'nın ateşkes kararına cevap verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail, BMGK&#039;nın ateşkes kararına cevap verdi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

BM'de ateşkes oylaması kabul edildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BMGK'deki oylamanın ve kararın uygulanmasını istedi. Peki, İsrail BMGK'nın ateşkes kararına ne cevap verdi? İsrail Filistin savaşı devam ediyor mu? Ateşkes oldu mu? İşte detaylar...

BM'de ateşkes oylaması kabul edildi. Gazze'de ateşkes kapsamında yapılan oylamada 14 üye lehte oy kullanırken, ABD çekimser kaldı. Cezayir'in Gazze'de acil ateşkesin sağlanmasını öngören tasarı ABD'nin çekimser oy kullanmasıyla kabul edilmiş oldu. Peki,  İsrail BMGK'nın ateşkes kararına ne cevap verdi? İsrail Filistin savaşı devam ediyor mu? Gazze'de ufukta ateşkes var mı?

İsrail, BMGK'nın ateşkes kararına cevap verdi - 1. Resim

İSRAİL'DEN ATEŞKES KARARINA TEPKİ

İsrail’den BMGK’nın ateşkes kararına karşı ateşi kesmeyeceğiz çıkışı geldi. İsrail Hamas çatışmaları, BMGK'nin Gazze'de ateşkes kararına rağmen tüm hızıyla devam ediyor.İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) ramazan ayı boyunca Gazze’de ateşkes kararı almasına karşı “İsrail ateşi kesmeyecek. Hamas’ı yok edeceğiz.” dedi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı ise ateşkes kararının ardından bugün erken saatlerde 70 Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail, BMGK'nın ateşkes kararına cevap verdi - 2. Resim

ABD ÇEKİMSER KALDI

İsrail, ABD'nin çekimser oy kullanmasının ardından ziyaretini iptal etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin BM politikasından vazgeçtiğini ifade ederek, İsrail heyetinin Washington'a yapmayı planladığı ziyareti iptal etti.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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